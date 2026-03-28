La fière des séries atteint Saguenay!

Lorsque le printemps fait son arrivée, la saison de hockey tire à sa fin pour faire place aux séries éliminatoires dans la plupart des calibres. C'est à ce moment que l'engouement chez les partisans monte d'un cran et que plusieurs surprises surviennent. C'est pourquoi qu'on surnomme les séries « L'autre saison ». Et très souvent, nous avons droit à de belles surprises!

Marquis

Tout d'abord, je tiens à m'avouer vaincu sur ma prédiction faite lors de ma dernière chronique, alors que j'avais prédit un balayage des Éperviers de Sorel sur les Marquis de Jonquière. Avec les fins de saison complètement à l'opposé, je ne donnais pas chère de la peau des Marquis contre les champions en titre du circuit nord-américain.

La confiance des joueurs faite à leur entraîneur Alexandre Tremblay devait paraître dès le premier duel et c'est ce qui est arrivé. Avec un alignement complet, les Marquis ont complètement menotté les attaques des Éperviers pour prendre les devants 2 à 0 lors du premier week-end.

Lors de la seconde fin de semaine d'activités, la troupe jonquiéroise a poursuivie sur sa lancée en surprenant les Éperviers pour une deuxième fois sur leur patinoire, cette fois-ci en prolongation. Malheureusement, les Marquis n'ont pas été en mesure de passer le balayage mais avec une avance de 3 à 1, ils sont encore dans une excellente posture pour passer au second tour.

Saguenéens

Nous y sommes enfin! L'année où les Saguenéens de Chicoutimi sont à pleine maturité. Pour les partisans de longue date, le championnat de 1994 est maintenant très loin et il est temps d'accrocher une nouvelle bannière au plafond du Centre Georges-Vézina, ou peut-être deux!

Malgré une fin de saison du tonnerre, les Bleus ont terminé en deuxième position, seulement un point derrières les Wildcats de Moncton, mais la force des frappes des Sags est phénoménale. Les 321 buts marqués égalent le total obtenu lors de la saison 2005-2006 et le championnat des marqueurs de Maxim Massé (51 buts et 102 points) est le premier pour un joueur des Saguenéens depuis Pierre-Marc Bouchard en 2001-2002.

Au niveau défensif, la brigade à la ligne bleue a limité les adversaires à seulement 150 buts, soit le plus petit total de l'histoire des Saguenéens pour une saison complète et le plus bas pour toutes les équipes canadiennes junior cette saison. Les gardiens Raphaël Précourt et Lucas Beckman ont été plus que dominants en fin de saison, avec un total de 11 jeux blancs, un autre record.

À la grandeur du pays, les Saguenéens sont l'équipe à surveiller ce printemps. Dès ce vendredi, la troupe de Yanick Jean débutera sa course à la conquête de la Coupe Gilles-Courteau et la Coupe Memorial en affrontant les Mooseheads de Halifax. Si la logique est respectée, Chicoutimi devrait passer au second tour assez facilement, mais bien sûr, tout se passe sur la glace.

Une chose est certaine, toute la région sera derrière les Saguenéens lors de leur parcours éliminatoire. Toutefois, les Marquis n'ont pas la même ferveur dans les gradins. Qu'est-ce qui explique l'absence des partisans au Palais des Sports? Les Marquis causent actuellement la surprise et méritent qu'on les encourage jusqu'au bout. Il faut oublier cette fin de saison et regarder devant!

GO SAGS GO! GO MARQUIS GO!

