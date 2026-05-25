Yannick Gagnon tentera de conserver Jonquière pour la CAQ

Le député de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans Jonquière, Yannick Gagnon, a confirmé son intention de briguer un second mandat lors des prochaines élections générales prévues le 5 octobre. L’annonce a été faite au moyen d’une courte vidéo diffusée récemment, dans laquelle apparaît également la première ministre, Christine Fréchette, rapporte Radio-Canada.

En plus de cette confirmation, Yannick Gagnon a été nommé coprésident de la campagne électorale de la CAQ, aux côtés de la députée de Châteauguay, Marie-Belle Gendron. Ensemble, ils auront la responsabilité de piloter plusieurs aspects stratégiques de la campagne à l’échelle provinciale.

Dans ses nouvelles fonctions, Yannick Gagnon sera notamment chargé du recrutement et de la formation des candidats, de la mobilisation sur le terrain ainsi que de la mise en œuvre de la stratégie électorale.

Élu pour la première fois en 2022, Yannick Gagnon est bien connu dans la région pour son engagement communautaire, notamment comme ancien directeur général du Patro de Jonquière, un poste qu’il a occupé pendant plusieurs années.

Depuis son entrée en politique, il a également assumé diverses responsabilités au sein du gouvernement. Il agit actuellement comme adjoint gouvernemental à la ministre du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, et a occupé au cours de la dernière année des fonctions similaires en matière de jeunesse.

Deux candidats déjà annoncé

À quelques mois du scrutin, la course s’organise déjà dans la circonscription de Jonquière. En plus de Yannick Gagnon, un autre candidat a confirmé son intention de se présenter : l’ancien conseiller municipal Jimmy Bouchard, qui portera les couleurs du Parti québécois (PQ).