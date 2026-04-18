Démystifier la pratique de la réflexologie et ses bienfaits

Longtemps perçue comme une approche alternative, la réflexologie gagne aujourd’hui en popularité auprès d’une population en quête de mieux-être global. Basée sur la stimulation de zones précises des pieds, des mains ou des oreilles, cette pratique ancestrale vise à soulager divers maux et à rétablir l’équilibre du corps.

« La réflexologie puise ses origines dans l’Antiquité, notamment en Égypte ancienne, où les fresques datant d’environ 2500 av. J-C, découvertes dans une tombe, illustraient des pratiques de massage des pieds et des mains. Des pratiques similaires apparaissent ensuite en Chine et en Inde, où elles s’inscrivent dans des approches médicales traditionnelles visant à rétablir l’équilibre du corps et de l’énergie », soutient la thérapeute en réflexologie corporelle chez Des Pieds à la Tête, à Chicoutimi, Karine Corbeil.

Mme Gobeil poursuit en mentionnant que la réflexologie moderne prend forme au début du XXe siècle grâce au médecin américain William Fitzgerald, qui développe la « thérapie des zones », une méthode divisant le corps en dix zones longitudinales. Ses travaux sont ensuite approfondis par Eunice Ingham, considérée comme la pionnière de la réflexologie plantaire, qui cartographie les points réflexes des pieds correspondants aux organes du corps. En 1988, le réflexologue français Pierre Erbard crée la Fédération française des réflexologues, afin de professionnaliser la discipline, d’établir des normes de formation et de favoriser la reconnaissance de la réflexologie auprès du grand public et des milieux de la santé.

« Avant de découvrir cette pratique, j’étais consultante en gestion des émotions, ce que je faisais à temps partiel. Je voyais que les douleurs mentales étaient souvent la raison des douleurs corporelles. Voulant en faire plus pour mes patients, je me suis penchée sur le sujet. Après l’initiation, j’ai effectué une formation de deux ans à St-Jérôme », raconte celle qui a décidé de lancer sa succursale sur la rue St Vallier à Chicoutimi, il y a six ans. Des Pieds à la Tête se trouve maintenant, et ce depuis juin 2025, au Centre Bodhi sur la rue Racine Est

Les services offerts

Karine Corbeil propose à sa clientèle des séances modulables, où la durée de 90 minutes permet d’adapter l’intensité et la profondeur du soin au profil de chaque client.

« Le tout sert à donner un rappel au système nerveux, pour qu’il ramène l’équilibre. Personnellement, je joue beaucoup avec les orteils pour aller calmer le mental. Je passe aussi beaucoup de temps au niveau de la tête et du coup, parce que ce sont souvent ces zones-là qui sont le plus impactées par le stress de la vie. On vient travailler le système nerveux, le système digestif, le système respiratoire, hormonal, musculaire, circulatoire et même lymphatique », décrit-elle.

La principale intéressée offre deux types de soin en réflexologie, dont un qui inclut une partie de massothérapie pour une expérience complète. Elle offre aussi un nouveau soin, soit celui du drainage lymphatique, d’une durée de 60 minutes.

« Le soin duo réflexo-masso est très populaire auprès de ma clientèle. Puisque le corps a été stimulé au préalable, il est prêt à recevoir le massage par la suite et je suis capable d’y aller plus en profondeur », affirme-t-elle.

Cette année, son horaire affiche déjà presque complet, les gens recherchant davantage ce genre de soin, ou étant tout simplement intrigués par la pratique et voulant en savoir plus. Mme Corbeil organise également des ateliers d’initiation à la réflexologie. Le dernier a justement eu lieu dimanche le 15 mars.

« Au bout du trois heures, les gens sont satisfaits de l’information reçue et constatent qu’ils peuvent vraiment faire beaucoup de choses pour s’aider. J’aimerais éventuellement permettre à plus de personnes de participer aux ateliers en les diffusant en ligne. »

La réflexologue terminera d’ailleurs ses soins à temps plein le 27 mars prochain à Saguenay, pour ne revenir que quelques jours par mois.