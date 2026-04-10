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Retour stratégique à Saint-Prime

Le Centre du sport Lac-Saint-Jean acquiert Évolution-X

Jean Tremblay
Le 10 avril 2026 — Modifié à 10 h 03 min
Par Jean Tremblay - Journaliste

Déjà installé à Chambord et Alma, le Centre du sport Lac-Saint-Jean annonce l’acquisition d’Évolution-X, qui a pignon sur rue à la sortie nord de Saint-Prime. Cette transaction marque un retour aux sources pour l’organisation, qui renforce ainsi sa présence dans le secteur du Haut-du-Lac, où elle a déjà opéré une succursale de 2007 à 2015.

Fondé en 1994 par Réjean Tremblay, le Centre du sport Lac-Saint-Jean poursuit son développement avec cette nouvelle acquisition. Rappelons qu’en 2015, l’entreprise avait vendu sa succursale de Saint-Prime aux frères Fortin — Gino, Stéphane et Pierre-Luc — qui exploitaient depuis l’entreprise Évolution-X.

Plus de dix ans plus tard, les actionnaires actuels du Centre du sport ont procédé au rachat des locaux où se trouve Évolution-X, concrétisant ainsi leur retour dans ce secteur stratégique.

Nouvelle appellation

La transaction a été officialisée chez le notaire le 8 avril 2026, et la nouvelle succursale du Centre du sport Lac-Saint-Jean à Saint-Prime sera en activité dès lundi prochain.

« Nous effectuons un retour dans le Haut-du-Lac, un territoire qui fait partie de notre histoire. Notre mission est de partager notre passion pour les véhicules récréatifs en offrant le meilleur équipement pour chaque besoin. En équipe, nous créons une expérience, et c’est exactement ce que nous souhaitons offrir à la clientèle de Saint-Prime. C’est ce qui nous distingue », souligne Mathieu Tremblay, président du Centre du sport Lac-Saint-Jean.

Cette expansion permettra non seulement de consolider les quatre emplois existants, mais également de créer six nouveaux postes, une excellente nouvelle pour l’économie locale. Elle vise aussi à sécuriser et renforcer la présence de l’entreprise sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy, où elle comptera désormais deux concessions.

De plus, cette acquisition s’accompagne d’un élargissement de l’offre, avec l’ajout des bannières Honda et Polaris, qui n’étaient pas disponibles à la succursale de Chambord.

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