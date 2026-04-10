Des entrepreneurs dénoncent des pratiques illégale à Saguenay

Des entreprises œuvrant dans le domaine de la construction et provenant de l’extérieur de la région mèneraient illégalement, depuis plusieurs années, des activités de sollicitation à domicile à Saguenay, rapporte Radio-Canada. La situation a été dénoncée publiquement par un entrepreneur lors de la dernière séance du conseil municipal, tenue mercredi soir.

Ces vendeurs itinérants offrent principalement des travaux de pavage et d’installation de toiture. Ils parcourent les quartiers de la ville sans détenir de permis de vente itinérante et prétendent, à tort, être établis localement afin de rassurer les citoyens.

Le conseiller municipal du district 9, Michel Tremblay, indique avoir recueilli plusieurs témoignages faisant état de méthodes de sollicitation jugées abusives. En cas de refus, certains citoyens auraient fait l’objet de menaces verbales. Dans des situations plus inquiétantes, des dommages matériels auraient même été observés sur des propriétés privées.

Ces pratiques soulèvent l’indignation chez les entrepreneurs de Saguenay, qui dénoncent une concurrence déloyale. Contrairement aux entreprises locales, ces vendeurs n’ont aucun point d’attache dans la région et ne paient pas de taxes municipales. Plusieurs commerçants demandent à la Ville de lancer une campagne d’information afin de sensibiliser la population et de prévenir la récidive.

Des mesures annoncées par la Ville

La directrice générale de la Ville de Saguenay, Geneviève Girard, a assuré que le dossier est pris en charge par la municipalité. Trois mesures, axées sur la prévention, la sensibilisation du public et l’intervention directe du Service de police de Saguenay (SPS), seront mises en œuvre prochainement.

Michel Tremblay, qui suit ce dossier depuis plusieurs années, estime que la sensibilisation constitue un premier pas dans la bonne direction. Il croit toutefois qu’un renforcement du règlement municipal permettrait un déploiement accru des policiers sur le terrain pour contrer ce phénomène

Appel à la vigilance lancé

De son côté, le SPS lance un appel à la vigilance. Les citoyens sont invités à demander le permis de vente itinérante, que tout vendeur est tenu de présenter sur demande. En cas d’hésitation ou de refus, le SPS recommande de communiquer avec la police. Il en va de même pour toute personne qui croit avoir été victime de fraude après avoir retenu les services d’un vendeur itinérant.

Le SPS précise qu’au cours de la dernière année, seulement quatre constats d’infraction ont été donnés pour des ventes itinérantes sans permis.