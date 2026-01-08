Les travaux de stabilisation officiellement terminés

La municipalité de Rivière-Éternité retrouve sa statue Notre-Dame. En effet les travailleurs de la firme Cimota, de Saint-Augustin-de-Desmaures, ont pu mettre un point final à ces deux mois de chantier. Le montant des travaux s’élève à environ 450 000$.

« Ce n’est pas le type de projet qu’on a la chance de faire à tous les jours ! », mentionne d’emblée le directeur de projet de CIMOTA, Michaël Dion, en entrevue avec Le Réveil.

Les travaux ont débuté dans la semaine du 6 octobre, pour s’échelonner jusqu’en décembre. Dans un premier temps, les travailleurs ont dû faire un cabanage complet de la statue, pour qu’ils soient en mesure d’œuvrer sécuritairement et pour ne pas se faire avoir par les intempéries.

« Considérant qu’il s’agit d’un milieu isolé, on y a aménagé un campement pour les travailleurs. Avec l’hiver qui a débuté dès le mois de novembre, c’était plus difficile. Les travailleurs sont restés sur place pendant huit jours consécutifs, en haut de la montagne. C’est d’ailleurs cette dernière petite poussée qui nous a permis de compléter les travaux cette année », raconte M. Dion, ajoutant que les conditions extrêmes sont clairement venues jouer les trouble-fêtes. Les plages de travail ont aussi été allongées, étant donné les nuits hâtives de l’hiver.

Les matériaux étaient acheminés par hélicoptère. C’est l’entreprise Héli-Xtrême qui s’est chargée de cette tâche.

« L’entièreté des matériaux étaient livrés dans le stationnement, à la guérite de la Sépaq. À partir de là, les matériaux étaient attachés à une élingue à l’hélicoptère, qui étaient ensuite transportés tout près de la statue. Les vivres des travailleurs passaient aussi par ce moyen de transport, afin qu’ils ne manquent de rien. »

Cimota est un entrepreneur général, notamment spécialisé en béton et structures. Rappelons que la statue Notre-Dame a été construite en 1881. La sculpture se dresse à une hauteur de 180 mètres, sur la première des trois terrasses du cap Trinité, sur la rive sud de la rivière Saguenay. La Société historique du Saguenay (SHS), qui était propriétaire de la statue depuis 1954, a récemment passé le flambeau à la Municipalité de Rivière-Éternité, qui en est devenue l’unique propriétaire.

Un chantier en deux temps

Les travaux de stabilisation consistaient en l’ouverture de l’arrière de l’œuvre de plomb et de bois, ainsi qu’en la restauration du socle de béton.

« Il n’y a pas de travaux esthétiques qui ont été effectués, on est plutôt allé à l’intérieur du monument. Après l’avoir ouvert, nous avons procédé à l’installation d’une structure d’acier et au remplacement de pièces de bois endommagées, pour s’assurer de préserver la statue dans sa position actuelle. On est venu faire des travaux de réparation de béton sur le socle du monument », explique Michaël Dion.

Un rapport produit par le Centre de conservation du Québec en décembre 2023 montrait que l’intégrité structurelle de la statue était compromise, et que sa restauration était impossible. Pourtant, le projet se poursuit aujourd’hui, et le maire de Rivière-Éternité, Rémi Gagné, ne pourrait en être plus fier.

« Je suis très heureux de voir que la stabilisation de la statue est complétée, parce que le sentier sera de nouveau accessible aux randonneurs dès le printemps prochain », souligne-t-il.

M. Gagné soutient que d’ici deux à cinq ans, la municipalité prévoit restaurer l’enveloppe extérieure de la statue. Pour que ce soit réalisable, une campagne de financement a été lancée par la Municipalité.

« On a besoin d’aide pour maintenir ce chef-d’œuvre. Ce n’est pas évident, parce que c’est notre histoire, c’est l’histoire de la région. J’ai consulté tous les députés, je suis aller voir Promotion Saguenay. Je solliciterai aussi une rencontre avec le maire de Saguenay, Luc Boivin. »