Des enquêteurs dépêchés à bord du navire

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) dépêchera une équipe d’enquêteurs à Saguenay pour se pencher sur la collision survenue avec la navire Nordic Oshima aux installations portuaires de Rio Tinto, à La Baie, le 22 décembre dernier. C’est par communiqué que la décision du BST a été rendue publique mercredi.

Endommagé à sa coque avec un trou béant, le navire se trouve toujours ancré au loin du quai de Rio Tinto, qui a aussi subi des dommages lors de la collision avec le navire. Les enquêteurs iront recueillir des informations à l’intérieur du bateau. Précisons que l’équipage est toujours à bord du navire.

Quant aux installations portuaires de Rio Tinto, les dégâts pourraient atteindre plusieurs dizaines de millions de dollars, à la suite de l’impact survenu au quai Duncan. Radio-Canada rapporte qu’au moins une dizaine de piliers du quai ont été endommagés. Les travaux ne pourraient être réalisés avant le printemps.

Quant à la cargaison de bauxite que recèle le navire provenant du Brésil, son déchargement doit avoir lieu ce jeudi. Transports Canada précise que l’armateur du navire Nordic Oshima évalue par ailleurs présentement les options de réparations pour le cargo.