Saint-Charles-de-Bourget devra débourser 12 M$

Les résidents de la municipalité de Saint-Charles-de-Bourget sont actuellement aux prises avec des difficultés quant à la propreté de l’eau potable. Poussière dans l’eau et une coloration davantage jaune, blanchâtre ou brune plutôt que transparente sont des exemples de ce que vivent les citoyens depuis plusieurs mois.

TVA Nouvelles rapporte que le problème fait en sorte que des taches et des résidus se retrouvent même sur les vêtements et les tissus lors de la période de lessive.

Le problème serait lié à un vieux tuyau en fonte qu’il faut remplacer, alors que des travaux de l’ordre de 12 M$ sont nécessaires pour ce faire, une somme tout de même importante pour la municipalité qui compte 800 citoyens.