Des dommages évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars

Le Nordic Oshima, le navire-cargo chargé de bauxite en provenance du Brésil qui est entré en collision avec un quai de Rio Tinto à La Baie le soir du 22 décembre, a causé des dizaines de millions de dollars en dommages aux installations portuaires de l’entreprise, rapporte Radio-Canada.

Les activités portuaires avaient été interrompues brièvement après l’accident, le temps d’évaluer les dégâts et de mettre en place des mesures temporaires. Pas moins d'une dizaine de piliers du quai auraient été endommagés, ce qui nécessitera des travaux majeurs.

Ceux-ci ne pourront pas débuter avant le printemps et exigeront une logistique complexe afin de maintenir les opérations de déchargement. Rio Tinto n’a pas encore établi de calendrier pour ces réparations.

Les causes exactes de la collision demeurent inconnues. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada a ouvert une enquête et a récupéré la boîte noire du navire.

Selon les premières hypothèses, le cargo n’aurait pas ralenti suffisamment en approchant du quai, empêchant les manœuvres habituelles d’amarrage. On ignore pour l’instant si une erreur de pilotage ou un bris mécanique est en cause. Deux pilotes se trouvaient à bord, comme le prévoit la procédure hivernale.