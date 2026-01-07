Un événement fêté en grand

2026 sera une année charnière dans l’histoire de la région, alors que nous célébrerons le 350e anniversaire du poste de traite de Chicoutimi, un des premiers établissements coloniaux de la région.

Radio-Canada mentionne que pour souligner ce jalon historique, plusieurs célébrations auront lieu tout au long de l’année et ce, en partenariat avec les premières nations, qui ont été à la rencontre des premiers coureurs des bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Également, le site patrimonial du Poste-de-traite-de-Chicoutimi, lieu de fréquentation autochtone historique, sera mis de l’avant durant les festivités. Selon le directeur général de la Corporation des fêtes du 350e, Jean-Daniel Fortin, les Premières Nations seront très impliquées dans l’événement et des Innus se retrouvent dans chacun des comités. Il précise que les Pekuakamiulnuatsh (habitants du Pekuakami, soit le lac Saint-Jean en Ilnu) sont la nation hôte des fêtes, alors que l’organisation lancera les fêtes le 21 juin, à la Journée nationale des peuples autochtones.

Mentionnons que les détails de la programmation ne sont pas encore connus, mais que le directeur général assure que plusieurs surprises attendent les citoyens. Certains volets seront accrochés au passage des différentes saisons.

Jean-Daniel Fortin conclut en soulignant qu’il va y avoir des spectacles, de l’animation, des projets, de grands entretiens et un paquet d’éléments qui va être mis de l’avant durant les festivités.