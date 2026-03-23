Le festival REGARD célèbre une 30e édition record

Le festival international de courts-métrages REGARD a connu une édition historique pour son 30e anniversaire, enregistrant des records d’achalandage et de ventes de passeports.

Selon Radio-Canada, l’enthousiasme du public a été tel que l’organisation a même dû suspendre temporairement la vente de passeports, une situation qui témoigne de la popularité grandissante de l’événement.

Cette édition s’est ouverte jeudi dernier, avec la prestation très attendue du groupe, Angine de poitrine, considéré comme l’un des plus en vue du moment.

Sur le plan cinématographique, plusieurs œuvres ont retenu l’attention du public dont le court-métrage La Jeune fille qui pleurait des perles, récemment remarqué lors de la cérémonie des Oscars, a suscité un vif intérêt. Les réalisateurs montréalais Chris Lavis et Maciek Szczerbowski étaient d’ailleurs présents pour accompagner la présentation de leur film.

Plusieurs remises de prix

Le festival a également été le théâtre de nombreuses remises de prix. Le Grand prix du festival a été décerné à la réalisatrice d’origine jordanienne Rand Beiruty pour son film Shadows. La cinéaste montréalaise Sarah Seené s’est distinguée à deux reprises, remportant à la fois le Grand prix canadien et le Prix de la critique internationale Fipresci pour son court-métrage Orbites.

Du côté du prix du public, Nicolas Lachapelle a reçu les honneurs pour Le Punk de Natashquan, tandis que Maude Petel-Légaré a été récompensée dans la compétition Focus pour Le Patenteux.