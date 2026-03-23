SUIVEZ-NOUS

Mardi, 24 mars 2026

Culture

Temps de lecture : 56s

Le festival REGARD célèbre une 30e édition record

Émile Boudreau
Le 23 mars 2026 — Modifié à 08 h 31 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le festival international de courts-métrages REGARD a connu une édition historique pour son 30e anniversaire, enregistrant des records d’achalandage et de ventes de passeports.

Selon Radio-Canada, l’enthousiasme du public a été tel que l’organisation a même dû suspendre temporairement la vente de passeports, une situation qui témoigne de la popularité grandissante de l’événement.

Cette édition s’est ouverte jeudi dernier, avec la prestation très attendue du groupe, Angine de poitrine, considéré comme l’un des plus en vue du moment.

Sur le plan cinématographique, plusieurs œuvres ont retenu l’attention du public dont le court-métrage La Jeune fille qui pleurait des perles, récemment remarqué lors de la cérémonie des Oscars, a suscité un vif intérêt. Les réalisateurs montréalais Chris Lavis et Maciek Szczerbowski étaient d’ailleurs présents pour accompagner la présentation de leur film.

Plusieurs remises de prix

Le festival a également été le théâtre de nombreuses remises de prix. Le Grand prix du festival a été décerné à la réalisatrice d’origine jordanienne Rand Beiruty pour son film Shadows. La cinéaste montréalaise Sarah Seené s’est distinguée à deux reprises, remportant à la fois le Grand prix canadien et le Prix de la critique internationale Fipresci pour son court-métrage Orbites.

Du côté du prix du public, Nicolas Lachapelle a reçu les honneurs pour Le Punk de Natashquan, tandis que Maude Petel-Légaré a été récompensée dans la compétition Focus pour Le Patenteux.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Premier roman pour Stéphane Aubut : un mystère au cœur du Saguenay
Publié le 19 mars 2026

Premier roman pour Stéphane Aubut : un mystère au cœur du Saguenay

L’auteur et réviseur linguistique originaire de Jonquière, Stéphane Aubut, a publié son tout premier roman. Le lancement officiel de Sous le couvert des ombres a eu lieu le 19 février dernier et l’ouvrage est maintenant disponible dans les librairies du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Sous le couvert des ombres est une œuvre qui s’inscrit dans le genre ...

LIRE LA SUITE

Des nouveautés à l’ouverture de la saison en juin
Publié le 19 mars 2026

Des nouveautés à l’ouverture de la saison en juin

Le Ciné-parc et spectacles de Saint-Ambroise aura droit à une cure de rajeunissement pour 2026. Les familles du secteur pourront profiter, dès l’ouverture de la saison en juin prochain, d’un nouvel écran permanant pour y visionner leurs films préférés ainsi que d’une cabane extérieure entièrement réaménagée, pour pouvoir continuer de déguster leur ...

LIRE LA SUITE

Le Canada amorce une réflexion nationale sur l’IA et la culture
Publié le 18 mars 2026

Le Canada amorce une réflexion nationale sur l’IA et la culture

Du 15 au 17 mars, près de 300 leaders issus des milieux culturel, technologique et universitaire, ainsi que de la société civile et du gouvernement fédéral, se sont réunis à Banff à l’occasion du tout premier Sommet national sur l’intelligence artificielle (IA) et la culture. Organisé conjointement par le Centre des arts de Banff et le ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES