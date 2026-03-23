Progression des ravageurs forestiers au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean pourrait être davantage touché par les ravageurs forestiers au cours des prochaines années, rapporte Radio-Canada. En cause : les changements climatiques, qui modifient l’aire de répartition de plusieurs espèces d’insectes nuisibles aux forêts québécoises.

Une étude révèle que l’augmentation des températures exerce une influence sur la présence de huit espèces d’insectes ravageurs au Québec, dont l’agrile du frêne, originaire d’Asie orientale.

Cet insecte a poursuivi une progression vers le nord au cours des dernières années si bien que les chercheurs constatent que la diminution des froids extrêmes a considérablement réduit la barrière climatique qui limitait autrefois son expansion.

Ainsi, les conditions favorables à sa prolifération sont désormais observables au Saguenay–Lac-Saint-Jean. D’ailleurs, certaines occurrences de l’insecte ont déjà été enregistrées dans la région.

La tordeuse des bourgeons de l’épinette, un autre insecte ravageur bien connu au Québec, profite également des changements climatiques. Depuis les années 1950, son enveloppe climatique a migré d’au moins 300 kilomètres vers le nord en raison de l’augmentation des températures. Cet insecte était cependant déjà établi au Saguenay–Lac-Saint-Jean.