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L’église Saint-Raphaël obtient un soutien financier de 83 000 $

Charles-Antoine Desmeules
Le 07 avril 2026 — Modifié à 07 h 04 min le 08 avril 2026
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Un financement de 83 000 $ est accordé par le gouvernement du Québec à l’église Saint-Raphaël de Jonquière pour la restauration de sa façade arrière et de la toiture.

Ce montant, provenant du Plan québécois des infrastructures 2025-2035, sera versé à la Fabrique de la paroisse Saint-Dominique et permettra de couvrir les frais d’architecte afférents ainsi que d’effectuer les travaux jugés urgents et nécessaires afin de freiner la dégradation du lieu de culte.

« Encore aujourd'hui, l'église Saint-Raphaël est ancrée dans la vie citoyenne et communautaire. Je suis très heureux que notre gouvernement agisse rapidement afin de préserver ce lieu significatif de notre belle région. Grâce à cette intervention, l'architecture audacieuse de ce bâtiment pourra continuer d'être admirée pour plusieurs années », a déclaré le ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Éric Girard.

Bâtie en 1960, l’église, en forme de tente, porte la signature visuelle moderne des architectes Evans St-Gelais et Fernand Tremblay, qui ont aussi participé à la conception du Cégep de Jonquière.

Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, ajoute qu’il était essentiel d’intervenir pour protéger ce lieu de culte et que cet investissement témoigne de la volonté du gouvernement de préserver le patrimoine religieux du Québec.

« L'église Saint-Raphaël est d'une grande importance pour notre communauté, puisqu'elle accueille également la Soupière de Jonquière. Grâce à cette nouvelle aide financière octroyée par notre gouvernement, les travaux de restauration pourront finalement être complétés, assurant ainsi la pérennité de cette institution patrimoniale importante dans mon comté. Au final, ce sont tous les Jonquiérois qui continueront d'en bénéficier encore longtemps », a indiqué le député de Jonquière, Yannick Gagnon.

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