SUIVEZ-NOUS

Mardi, 07 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 8 s

Des indices de vétusté inquiétants pour les hôpitaux de la région

Sara-Léa Bouchard
Le 07 avril 2026 — Modifié à 10 h 32 min
Par Sara-Léa Bouchard - Journaliste

L’indice de vétusté des hôpitaux présents dans la région inquiète, notamment en ce qui concerne l’hôpital de Chicoutimi et le centre hospitalier de Jonquière, dont certaines ailes sont considérées en très mauvais état. 

Selon leur plus récent carnet de santé, la moitié des ailes (A, B, E, I et J), ainsi que la chaufferie de l’hôpital de Chicoutimi, sont dans un état avancé de dégradation, l’indice de vétusté de ces lieux étant coté D ou E. À Jonquière, toutes les ailes sauf le centre de réadaptation sont cotées D. L’hôpital de La Baie fait toutefois bonne figure avec une cote B pour le bâtiment principal et les ailes de celui de Dolbeau-Mistassini se trouvent toutes entre A et C, soit très bon à satisfaisant. Le Quotidien laisse savoir qu’à Roberval, la majorité obtient un B.

Rappelons que pour calculer l’indice de vétusté, il faut connaître la valeur de remplacement actuelle du bâtiment et l’estimation des travaux pour le maintenir en bon état pour les cinq prochaines années. Les cinq centres hospitaliers de la région regroupent 45 bâtiments, tous construits à différentes époques. Le chef de service, gestion de projet et planification immobilière pour le CIUSSS, Bernard Grenier, donne en exemple Chicoutimi où certaines ailes datent de 1929 et de 1958, et qu’elles contiennent encore des éléments d’origine.

Aujourd’hui, les mises à jour sont tout de même produites sur cinq ans, mais la méthode est différente, alors que le gros du travail a été effectué sur les systèmes électromécaniques et peu sur l’architecture. Il s’agit d’une nouvelle façon de faire plus axée sur le terrain, pour un portrait plus précis, réaliste et fonctionnel. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Artemis II franchit un jalon en survolant la face cachée de la Lune
Publié à 13h00

Artemis II franchit un jalon en survolant la face cachée de la Lune

La mission Artemis II a marqué l’histoire de l’exploration spatiale en survolant officiellement la Lune hier et en repoussant les limites de la présence humaine dans l’espace. À bord du vaisseau, l’équipage composé de l’astronaute de l’Agence spatiale canadienne (ASC), le colonel Jeremy Hansen, ainsi que les astronautes de la NASA Reid Wiseman, ...

LIRE LA SUITE

Une saison de motoneige exceptionnelle au Saguenay–Lac-Saint-Jean
Publié à 9h00

Une saison de motoneige exceptionnelle au Saguenay–Lac-Saint-Jean

La saison de motoneige qui vient de s’achever restera dans les annales au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Selon les clubs de motoneigistes et les données colligées par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), l’hiver 2025‑2026 se classe parmi les meilleurs des dernières années, tant par la durée d’ouverture des sentiers que par ...

LIRE LA SUITE

Des vols d’entraînement de CF-18 en soirée jusqu’à la fin avril
Publié à 8h00

Des vols d’entraînement de CF-18 en soirée jusqu’à la fin avril

Des avions de chasse CF-18 de la 3e Escadre de Bagotville débuteront des vols d’entraînement en soirée à compter du 7 avril, rapporte Radio-Canada. Ces exercices militaires se dérouleront jusqu’au 30 avril, dans les corridors aériens habituels, et devraient prendre fin au plus tard à 23 h. Selon la base militaire de Bagotville, ces vols ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES