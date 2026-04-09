Le SPS fait état du travail accompli dans son rapport d’activités 2025

Le Service de police de Saguenay (SPS) a rendu public, jeudi, son rapport d’activités 2025, un document qui fait état du travail accompli au cours de la dernière année et qui met en lumière les priorités, les interventions et les initiatives déployées au bénéfice de la population au courant de la dernière année.

En 2025, le SPS a procédé à 36 arrestations, mené 23 perquisitions en matière de stupéfiants, saisi 16 armes et géré 58 dossiers de violence urbaine. Le directeur général du SPS, Mathieu Perron, souligne l’importance de la présence du Groupe d'intervention en violence urbaine au cours de la dernière année.

« Le but était très précis avec la création de ce groupe, soit de mettre de la pression sur les organisations criminelles, peu importe leurs allégeances. Les événements violents avaient débuté en 2024, mais on avait de la difficulté à accentuer la pression sur nos trafiquants locaux. Dans la dernière année, on a pu effectuer 23 perquisitions en matière de stupéfiants. »

Le rapport note une préoccupation persistante sur l’alcool et la drogue au volant. Ce sont 241 infractions qui ont été enregistrées sur le territoire de la ville de Saguenay en 2025, comparativement à 204 l’année précédente. Il s’agit d’une augmentation de 37 cas. M. Perron exprime clairement son inquiétude face à cet enjeu majeur.

« Je pense que c’est dans ce créneau-là qu’on a besoin de la population. Il faut que ça se parle dans les fêtes familiales et les soupers entre amis. On n’avait jamais vu ça, 133 barrages routiers par notre organisation policière. Normalement, on maintenait le cap entre 50 et 70 barrages par année. On le fait pour dissuader les gens d’avoir des comportements qui peuvent être à risque pour eux-mêmes et pour les autres », informe-t-il.

Les constats d’infraction en lien avec le Code de la sécurité routière sont également en hausse, les cas passant d’environ 33 000 à 36 700 en 2025. Le bilan routier s’est toutefois amélioré au cours de la dernière année, une évolution qui s’inscrit dans la mise en œuvre du plan d’action en sécurité routière du Service et qui reflète l’efficacité des interventions ciblées et des actions de prévention.

L’itinérance en hausse de 20%

L’itinérance retient une fois de plus l’attention dans ce bilan, alors que le nombre d’appels concernant cet enjeu a bondi de 20% entre 2024 et 2025.

Parallèlement à cela, le Service a poursuivi ses interventions dans divers dossiers, notamment en matière de santé mentale et de violence entre partenaires intimes, tout en maintenant une présence soutenue dans les écoles à travers des activités de prévention, d’éducation et de sensibilisation auprès des jeunes.

« Je suis très fier de ce que les employés ont fait sur le terrain en 2025 face à tous ses enjeux-là, bien présents sur le territoire. Je pense qu’on a des employés qui sont vraiment engagés. Ils sont 414, autant dans le personnel policier que civil, qui mettent la main à la pâte pour maintenir notre milieu sécuritaire », soutient le directeur général.

Mentionnons que le SPS, qui desserre Larouche depuis une dizaine d'années, risque de perdre le contrat avec la municipalité, sachant que celui-ci prend fin en 2027. Le SPS est actuellement dans l’attente d’une communication provenant de la municipalité pour le renouveler.