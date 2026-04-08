L’aide d’Ottawa exigée plus que jamais

L’organisme Loge m’entraide a tenu une manifestation mardi dans le but d’accentuer la pression sur le gouvernement fédéral dans le dossier du projet de la Coopérative d’habitation de la solidarité, qui prévoit la construction de 15 logements sociaux à Jonquière.

Le rassemblement a eu lieu devant l’édifice fédéral de la Zone portuaire à Chicoutimi, où une quinzaine de militants étaient sur place. Pour pouvoir enfin démarrer le chantier sur la rue St-Alexandre, Loge m’entraide désire obtenir une subvention de 600 000$ ainsi qu’un prêt de 1,3 M$ de la part d’Ottawa.

Une réponse à cet effet est attendue depuis le mois de juin 2025. Pour la coordonnatrice de l’organisme, Sonia Côté, ces analyses interminables du dossier sont inacceptables, considérant que le programme Maisons Canada possède une enveloppe de 13 milliards de dollars.

Mme Côté réitère que la coopérative a obtenu une garantie de 3,2 M$ du gouvernement provincial et que la Ville de Saguenay a procédé à la cession d’un terrain et d’une aide financière d’un demi-million pour mettre à terme le projet.