Une soirée pleine de surprises pour l’équipe Fortin-Lafrance

Cela fait plusieurs mois déjà que le monde du curling junior sait que l’équipe Fortin-Lafrance participera aux championnats du monde. Mais hier soir était une soirée toute particulière pour le club de curling de Kénogami. Jolianne Fortin, Mégane Fortin, Emy Lafrance et Megan Lafrance découvraient en même temps que tous, la bannière de leur victoire aux Championnats canadiens. Une victoire qui leur permet de s’envoler fin janvier à Aberdeen en Écosse pour porter la feuille d’érable aux mondiaux.

Ce Championnat du monde, elles l’attendent depuis 5 ans. Après 5 années à jouer ensemble, les filles de Kénogami ont atteint le sommet cette année. Leur ascension a débuté lorsqu’elles ont été sacrées championnes du Québec chez les femmes, une victoire qui leur a ouvert les portes du prestigieux tournoi Scoties où elles ont représenté la province. Elles ont ensuite terminé deuxième au championnat provincial Junior. Une « erreur de parcours », qui leur a quand même permis de participer au Championnat canadien et de rafler l’or.

Une soirée pleine de bonnes nouvelles

Du monde, il y en avait hier au club de Kénogami. Le maire, Luc Boivin, était présent, accompagné des conseillers de l’arrondissement Jonquière. Le député sortant, Yannick Gagnon, et le candidat pour le Parti Québécois, Jimmy Bouchard, sont également passés saluer les quatre championnes.

Mais ce n’est pas tout puisque le maire de Saguenay a profité de sa prise de parole pour annoncer à l’équipe que la Ville participerait au financement du voyage en Europe. « Je suis vraiment fier parce que je sais ce que ça représente, je sais le niveau de compétition que vous avez relevé », a-t-il dit avec émotion, alors que lui aussi a joué et coaché au curling pendant plusieurs années.

« Je suis convaincu d'une chose, vous allez être, pour des futures joueuses, un exemple, contribuer à attirer plus de jeunes », a affirmé Luc Boivin avant d’inviter les quatre jeunes femmes à venir signer le livre d’or de la Ville de Saguenay. « Vous allez laisser votre trace ici au club de curling mais aussi à la Ville de Saguenay », a-t-il annoncé ému.

Le conseiller et président de la commission des sports, Michel Thiffault, ainsi que les conseillers de Jonquière ont ensuite rejoint le maire au micro pour eux aussi annoncer une bonne nouvelle au club. L’arrondissement accordera un montant de 50 000 $ au club de Kénogami afin de remplacer ses pierres de curling. Un montant non négligeable pour le club puisque la facture s’élève au total à plus de 100 000 $.

Le député sortant Yannick Gagnon a lui aussi pris la parole pour féliciter l’équipe Fortin-Lafrance et rappeler son soutien. Il a d’ailleurs « tué le malaise » en assurant que Jimmy Bouchard et lui s’étaient entendus pour continuer à soutenir les filles, peu importe l’issue de l’élection.

Des mondiaux qui approchent

La date du Championnat du monde approche à grands pas, il ne reste plus que 4 mois aux filles pour se préparer. La fébrilité et l’excitation les gagnent. « À force d'organiser le voyage puis de réserver les chambres d'hôtel, réserver la voiture, réserver les activités, ça commence à se sentir là », confirme la skip de l’équipe, Jolianne Fortin. L’équipe est aussi en contact avec Curling Canada afin d’obtenir de l’équipement et des tenues aux couleurs du pays.

La préparation sportive a déjà débuté puisque les filles ont joué leur premier tournoi de la saison à Cornwall fin septembre. Ce tournoi qui rassemblait les meilleures équipes au Canada les conforte et les met en confiance pour la suite. « Notre premier match, c’était contre la meilleure équipe mondiale féminine de l'année passée. Puis, quand tu sais que le match est fini sur la dernière pierre, au dernier bout, bien ça te donne confiance qu'au mondial, tu vas bien faire », explique la skip de l’équipe.

Concilier sport de haut niveau et études

Pratiquer du sport à haut niveau demande parfois beaucoup d’adaptation et de sacrifices. Les quatre jeunes femmes en sont bien conscientes. Pour Jolianne Fortin qui vient d’entrer sur le marché du travail, « c’est un challenge ». La plupart du temps, son employeur arrive à trouver une solution pour lui permettre de jouer. « Si tu veux jouer à un haut niveau, t'as pas le choix de vivre avec, puis d'essayer de travailler encore plus fort pour justement, c'est du donnant-donnant. T'en donnes un peu plus, tu peux en recevoir un peu plus », explique-t-elle.

Pour sa sœur, Mégane Fortin, il faut jongler avec les devoirs et les examens puisque la jeune femme est souvent amenée à manquer des cours. « Ma mère ne serait pas contente que je dise ça, mais je passe un peu le curling avant l'école », confie Mégane qui a choisi de faire son cégep en 4 ans au lieu de 3 pour laisser plus de place au sport.

Les deux sœurs Lafrance, elles, doivent jongler avec leur clientèle et leurs cours, puisqu’elles suivent un cours de coiffure. Pour l’aînée des deux qui travaille aussi dans un restaurant de restauration rapide, « c'est du temps à gérer aussi. »

L’avenir de l’équipe

Après avoir atteint leur principal objectif cette saison, les filles ne se projettent pas encore pour l’année prochaine. « Qu'est-ce que la vie t'attend, on ne le sait pas encore », confie Jolianne Fortin. « C'est ça depuis le début de notre première année, voilà cinq ans qu'on s'est mis ensemble, on ne savait jamais l'année d'après ce qui allait arriver », dit-elle. À leur âge, les filles restent ouvertes à toutes les possibilités concernant l’avenir de leur équipe.