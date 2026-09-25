Quel genre de saison connaitront les Sag’s ?

Après deux
premiers matchs perdants pour les Saguenéens de Chicoutimi, la saison s’annonce plus difficile que la précédente. Les
gagnants du trophée Gilles-Courteau ont procédé à plusieurs changements de joueurs qui
poussent l’équipe à se redécouvrir.
Le premier match de la saison n’a pas été facile pour
les Saguenéens qui se sont inclinés 5 à 2 face aux Cataractes de Shawinigan
vendredi dernier. Malgré une attaque intense et régulière avec 43 tirs au but,
les bleus n’ont pas réussi à remonter le score. C’est presque le même scénario
qui s’est déroulé le dimanche après-midi puisque les Remparts de Québec ont
remporté la rencontre par la marque de 5 à 2.
Une fin de semaine peu réjouissante pour l’équipe alors que
celle-ci avait plutôt bien commencé puisque les Sag’s célébraient pour une
dernière fois leur victoire des séries éliminatoires au printemps dernier. En
début de soirée vendredi, les partisans des Saguenéens de Chicoutimi ont pu
assister au lever de la bannière, accompagnée par le trophée amené en ville
pour l’occasion. L’équipe a également profité de la cérémonie pour présenter
ses joueurs pour la saison 2026-2027.
Une gloire de courte durée
Plusieurs partisans s’accordent à dire que les bleus ne
retourneront pas au sommet cette année. « La saison va être plus difficile un
peu parce que l’année passée on était vraiment sur la coche, là on a perdu
plusieurs bons joueurs », explique un partisan. Pour lui, les Sag’s ne
remporteront pas le trophée cette année. Seulement 5 vétérans sont de retour
cette année alors que la plupart des autres joueurs n’ont encore jamais patiné
dans la LHJMQ.
Yanni Levesque, un partisan des Sag’s depuis plusieurs
années, est du même avis : « Notre cycle de reconstruction est terminé, on a perdu
tous nos bons joueurs, l’année passée on avait Maxime Massé, Emanuel Vermette,
là on a plus tout ce monde-là. On a aussi des nouveaux joueurs, on a 9 américains
et on ne les connaît pas bien bien ces Américains-là pour être franc », dit-il.
Une victoire qui a marqué les esprits
La victoire de la saison dernière est suffisante pour
satisfaire le jeune homme : « Je vais être franc, on a gagné l’année passée,
qu’on gagne ou pas cette année ce n’est pas grave », dit-il.
« On a notre championnat qu’on voulait depuis 32 ans […] on
a gagné, on est champions, c’est correct moi une fois c’est en masse », ajoute
Yanni Levesque qui essaie quand même de rester confiant. « Selon moi on n’ira
pas jusqu’au bout mais ça peut toujours surprendre », dit le fidèle partisan.