Sports

 Temps de lecture : 1 min 39 s

Quel genre de saison connaitront les Sag’s ?

Le 25 septembre 2026 - Modifié à 08 h 01 min
Par Isolyne Chapeyrou - Journaliste

Après deux premiers matchs perdants pour les Saguenéens de Chicoutimi, la saison s’annonce plus difficile que la précédente. Les gagnants du trophée Gilles-Courteau ont procédé à plusieurs changements de joueurs qui poussent l’équipe à se redécouvrir.

Le premier match de la saison n’a pas été facile pour les Saguenéens qui se sont inclinés 5 à 2 face aux Cataractes de Shawinigan vendredi dernier. Malgré une attaque intense et régulière avec 43 tirs au but, les bleus n’ont pas réussi à remonter le score. C’est presque le même scénario qui s’est déroulé le dimanche après-midi puisque les Remparts de Québec ont remporté la rencontre par la marque de 5 à 2.

Une fin de semaine peu réjouissante pour l’équipe alors que celle-ci avait plutôt bien commencé puisque les Sag’s célébraient pour une dernière fois leur victoire des séries éliminatoires au printemps dernier. En début de soirée vendredi, les partisans des Saguenéens de Chicoutimi ont pu assister au lever de la bannière, accompagnée par le trophée amené en ville pour l’occasion. L’équipe a également profité de la cérémonie pour présenter ses joueurs pour la saison 2026-2027.

Une gloire de courte durée

Plusieurs partisans s’accordent à dire que les bleus ne retourneront pas au sommet cette année. « La saison va être plus difficile un peu parce que l’année passée on était vraiment sur la coche, là on a perdu plusieurs bons joueurs », explique un partisan. Pour lui, les Sag’s ne remporteront pas le trophée cette année. Seulement 5 vétérans sont de retour cette année alors que la plupart des autres joueurs n’ont encore jamais patiné dans la LHJMQ.

Yanni Levesque, un partisan des Sag’s depuis plusieurs années, est du même avis : « Notre cycle de reconstruction est terminé, on a perdu tous nos bons joueurs, l’année passée on avait Maxime Massé, Emanuel Vermette, là on a plus tout ce monde-là. On a aussi des nouveaux joueurs, on a 9 américains et on ne les connaît pas bien bien ces Américains-là pour être franc », dit-il.

Une victoire qui a marqué les esprits

La victoire de la saison dernière est suffisante pour satisfaire le jeune homme : « Je vais être franc, on a gagné l’année passée, qu’on gagne ou pas cette année ce n’est pas grave », dit-il.

« On a notre championnat qu’on voulait depuis 32 ans […] on a gagné, on est champions, c’est correct moi une fois c’est en masse », ajoute Yanni Levesque qui essaie quand même de rester confiant. « Selon moi on n’ira pas jusqu’au bout mais ça peut toujours surprendre », dit le fidèle partisan.


RECOMMANDÉS POUR VOUS

Sports

Victoire convaincante des Saguenéens : un dernier match présaison à sens unique
Publié le 12 septembre 2026

Victoire convaincante des Saguenéens : un dernier match présaison à sens unique

Les Saguenéens de Chicoutimi ont conclu leur calendrier préparatoire en beauté hier soir en blanchissant les Cataractes de Shawinigan par la marque de 5 à 0. Cette rencontre, disputée devant une foule enthousiaste, a permis aux Sags de démontrer une cohésion et une intensité qui laissent présager un début de saison prometteur. ...

LIRE LA SUITE

Sports

Première vague de retranchements pour les Saguenéens de Chicoutimi
Publié le 08 septembre 2026

Première vague de retranchements pour les Saguenéens de Chicoutimi

Les Saguenéens de Chicoutimi ont procédé à une première vague de retranchements à la suite de leur victoire convaincante de 7 à 1 contre le Drakkar de Baie-Comeau, dimanche soir, au Centre Georges-Vézina. Trois joueurs ont été libérés par l’organisation. Il s’agit du défenseur de 20 ans Erik Kald, de l’attaquant de 17 ans Luca ...

LIRE LA SUITE

Sports

La FédéCP veut favoriser la découverte de la pêche d’hiver au Québec
Publié le 03 septembre 2026

La FédéCP veut favoriser la découverte de la pêche d’hiver au Québec

La fondation Héritage faune, affiliée à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP), lance une nouvelle version de son programme d’aide financière Pêche d’hiver – Accès relève. Pour la saison 2026-2027, une enveloppe pouvant atteindre 5000$ sera mise à la disposition des organisations souhaitant favoriser la ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES