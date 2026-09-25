Quel genre de saison connaitront les Sag’s ?

Après deux premiers matchs perdants pour les Saguenéens de Chicoutimi, la saison s’annonce plus difficile que la précédente. Les gagnants du trophée Gilles-Courteau ont procédé à plusieurs changements de joueurs qui poussent l’équipe à se redécouvrir.

Le premier match de la saison n’a pas été facile pour les Saguenéens qui se sont inclinés 5 à 2 face aux Cataractes de Shawinigan vendredi dernier. Malgré une attaque intense et régulière avec 43 tirs au but, les bleus n’ont pas réussi à remonter le score. C’est presque le même scénario qui s’est déroulé le dimanche après-midi puisque les Remparts de Québec ont remporté la rencontre par la marque de 5 à 2.

Une fin de semaine peu réjouissante pour l’équipe alors que celle-ci avait plutôt bien commencé puisque les Sag’s célébraient pour une dernière fois leur victoire des séries éliminatoires au printemps dernier. En début de soirée vendredi, les partisans des Saguenéens de Chicoutimi ont pu assister au lever de la bannière, accompagnée par le trophée amené en ville pour l’occasion. L’équipe a également profité de la cérémonie pour présenter ses joueurs pour la saison 2026-2027.

Une gloire de courte durée

Plusieurs partisans s’accordent à dire que les bleus ne retourneront pas au sommet cette année. « La saison va être plus difficile un peu parce que l’année passée on était vraiment sur la coche, là on a perdu plusieurs bons joueurs », explique un partisan. Pour lui, les Sag’s ne remporteront pas le trophée cette année. Seulement 5 vétérans sont de retour cette année alors que la plupart des autres joueurs n’ont encore jamais patiné dans la LHJMQ.

Yanni Levesque, un partisan des Sag’s depuis plusieurs années, est du même avis : « Notre cycle de reconstruction est terminé, on a perdu tous nos bons joueurs, l’année passée on avait Maxime Massé, Emanuel Vermette, là on a plus tout ce monde-là. On a aussi des nouveaux joueurs, on a 9 américains et on ne les connaît pas bien bien ces Américains-là pour être franc », dit-il.

Une victoire qui a marqué les esprits

La victoire de la saison dernière est suffisante pour satisfaire le jeune homme : « Je vais être franc, on a gagné l’année passée, qu’on gagne ou pas cette année ce n’est pas grave », dit-il.

« On a notre championnat qu’on voulait depuis 32 ans […] on a gagné, on est champions, c’est correct moi une fois c’est en masse », ajoute Yanni Levesque qui essaie quand même de rester confiant. « Selon moi on n’ira pas jusqu’au bout mais ça peut toujours surprendre », dit le fidèle partisan.



