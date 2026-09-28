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 Temps de lecture : 44s

Conduite avec les facultés affaiblies

Sa plaque d’immatriculation perdue la mène à son arrestation

Le 28 septembre 2026 à 08 h 23
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Une femme d’une cinquantaine d’années a été emmenée au quartier général du Service de police de Saguenay (SPS) dans la nuit de dimanche à lundi après avoir pris le volant avec les facultés affaiblies.

Les événements se sont déroulés sur la rue de la Rivière, dans l’arrondissement de Jonquière, vers 23 h 20.

Sur les lieux, les patrouilleurs ont d’abord observé des poubelles renversées et des débris jonchant le sol. Au milieu de tout ce désordre se trouvaient le pare-chocs du véhicule, laissé derrière elle par la conductrice à la suite de l’accident, ainsi que sa plaque d’immatriculation.

Celle-ci a alors permis aux policiers d’obtenir les informations sur la conductrice, qui les ont menés directement à son domicile.

La femme d’une cinquantaine d’années ne présentait aucun signe de blessure, mais était visiblement en état d’ébriété.

Elle a alors été emmenée au quartier général du SPS afin de passer un test à l’ivressomètre, qui a confirmé qu’elle excédait la limite permise.

L’individu a été libéré et devra comparaître pour des accusations de conduite avec les facultés affaiblies ainsi que de délit de fuite.

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