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Leur première victoire de la saison sur la route

Les Sags s'imposent 5 à 3 à Baie-Comeau

Le 26 septembre 2026 - Modifié à 09 h 26 min
Par Dominique Bolduc

Deux buts du capitaine Christophe Berthelot ont mené les Saguenéens de Chicoutimi à leur première victoire de la saison, hier soir, prenant la mesure du Drakkar à Baie-Comeau 5 à 3.

Andrew Mohesky ouvre la marque à la septième minute avec son premier dans le circuit québécois.

Après le but égalisateur chez le Drakkar, Kasen Walsh redonne les devants aux Bleus moins d’une minute plus tard.

En fin de deuxième, le défenseur Brayden Kaldenbach porte la marque à 3-1 et Darcy Terglav obtient une troisième mention d’aide dans le match. Cinquante-huit secondes plus tard, à court d’un homme, Berthelot en ajoute pour mettre les visiteurs en avance par trois.

Le Drakkar va réduire l’écart à un but en début de troisième mais Berthelot va confirmer cette première victoire cette saison avec le but d’assurance dans un filet désert.

De retour devant le filet, Raphaël Précourt a réalisé 28 arrêts pour la victoire.

Les Saguenéens vont recevoir le Drakkar dimanche après-midi, au Centre Georges-Vézina.

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