Deux personnes dans un état critique après un accident de la route à La Baie

Deux personnes ont été blessées très gravement lors d'une collision entre deux véhicules hier soir à La Baie.

Ils reposent à l’hôpital dans un état critique selon la police de Saguenay.

Une moto et une voiture ont fait un face-à-face sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre la rue du Plateau et le chemin de la Grande-Anse.

La collision, qui s’est produite vers 22 h 30, a forcé la fermeture complète de la circulation. Le boulevard a finalement été rouvert vers 7 heures ce matin.

Le Service de police de Saguenay n’a pas précisé davantage, se contentant de dire qu’un reconstitutionniste en collision a été appelé sur les lieux pour déterminer la cause de l’accident.