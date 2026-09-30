Sondage Segma Recherche 92,5: le député Yannick Gagnon menacé dans son fief

Après avoir été “bleu CAQ” (comme se plaisait à le dire François Legault), le Saguenay pourrait passer au “bleu PQ”, trois comtés sur trois, dès lundi prochain 5 octobre.

La seconde portion du Sondage Segma Recherche, réalisé pour le compte du 92,5 Ma radio d’Ici CKAJ, et qui a été dévoilée mercredi matin, nous apprend que dans le comté de Jonquière, le candidat péquiste Jimmy Bouchard mène dans les intentions de votes, au détriment du député sortant Yannick Gagnon. Réalisé du 24 au 29 septembre auprès de 401 répondants, le coup de sonde nous dévoile que le PQ et M. Bouchard mènent dans Jonquière avec 40 % des intentions de votes, comparativement à 29 % pour la CAQ et M. Gagnon.

Le fait que les électeurs de Jonquière choisissent dans une forte proportion à 55 % de voter le parti avant le candidat pourrait aussi expliquer l’avance du candidat Bouchard dans le comté, lui qui n’a pourtant participé à aucun débat l’opposant à son adversaire caquiste et se rendant ainsi moins visible en joute électorale.

Dans la suite du classement électoral, le conservateur Yannick Pelletier arrive au 3e rang avec 15 %, suivent ensuite Serge Bergeron avec Québec solidaire à 10 % et la libérale Wilda Solon à 4 %. Le PDG de Segma Recherche, Raynald Harvey, fait remarquer que l’écart est plus serré à Jonquière, beaucoup plus que dans les circonscriptions de Dubuc et Chicoutimi. En raison notamment du travail de terrain effectué par le député. Mais Raynald Harvey croit aussi que Yannick Gagnon aura fort à faire pour lutter contre la vague péquiste qui s’annonce au Saguenay. Il dit “ne pas l’enterrer tout de suite” cependant, mais qu’il devra “donner un gros coup” d’ici l’élection de lundi prochain, et que le député sortant aura besoin d’un coup de main de la CAQ au national s’il espère renverser la tendance.

À l’image des deux autres comtés voisins, les électeurs de Jonquière croient que le prochain gouvernement sera péquiste, minoritaire dans une proportion de 60 %. Autre donnée: le taux d’indécis est à son plus bas à Jonquière avec 13 %.

Chacun des deux candidats est aussi en majorité le 2e choix des électeurs, à égalité avec 16 %.

Mentionnons qu’en ce qui a trait au sondage Segma Recherche 92,5, une dernière portion serra dévoilée lundi prochain 5 octobre, et elle concernera le taux de satisfaction envers l’administration municipale du maire de Saguenay, Luc Boivin.