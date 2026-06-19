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Vendredi, 19 juin 2026

Sports

Temps de lecture : 1 min 22 s

Un nouveau centre de pickleball à Jonquière

Le 19 juin 2026 — Modifié à 08 h 30 min le 18 juin 2026
Par Isolyne Chapeyrou - Trium Médias

Le Centre Jonquière accueillera un tout nouveau centre de pickleball en novembre prochain. C’est ce qu’a annoncé  cette semaine un des investisseurs du projet, Éric Deschênes.  

Le centre comprendra 8 terrains intérieurs dotés d’une surface et d’un éclairage professionnels. Il sera accessible à tous, débutants comme plus expérimentés. Il sera possible de prendre des cours, réserver des terrains et la création d’une ligue est déjà prévue.   

Un projet qui ne date pas d’hier  

Implanter du pickleball à Saguenay, c’est une idée que le conseiller municipal, Michel Thiffault avait depuis plusieurs années : « Avec Éric ça fait deux ou trois ans qu’on se parle du projet, j’avais tellement hâte que ça aboutisse », dit-il en souriant.  

Le projet est né d’une discussion au sein d’un groupe d’entrepreneurs, « des gens faciles à crinquer », précise Éric Deschênes. Depuis plus de deux ans, le groupe d’entrepreneurs planche sur ce projet et ils sont fiers de le réaliser sans aucune aide gouvernementale : « On a réussi à faire un projet privé, mais avec cœur, on tient à le préciser parce que c’est encore possible de le faire », explique M. Deschênes.  

Un sport en expansion 

Le sport, qui a déjà convaincu les adultes et les plus âgés, intéresse maintenant davantage les plus jeunes, ce qui conforte les investisseurs : « On est certains que la demande va être là », assure Éric Deschêsnes, « C’est le sport avec la plus grande progression dans le monde », ajoute-t-il. 

Le centre de pickleball sera le premier dans la région et les porteurs du projet espèrent bien le rendre unique : « Il n’y en a pas dans la région qui sont 100% dédiés à ça, avec les vraies dimensions, les vraies surfaces », précise l’investisseur.  

Un local adapté  

Le choix du local n’a pas été fait au hasard : « Le Centre Jonquière est bien situé dans la région, il est accessible par l’autoroute et avait l’espace qu’il fallait pour faire le centre comme on le souhaitait. » Éric Deschênes explique que le groupe d’entrepreneurs souhaitait utiliser un local déjà construit pour limiter les frais.  

Le centre de pickleball générera une dizaine d’emplois environ dépendamment du nombre de membres. Selon M. Deschênes, « Ça va jouer autour de 800 à 1000 membres ».  

Questionné sur la création d’un autre centre, l’entrepreneur a été clair : pour le moment il se concentre sur celui-ci, « puis on verra dans les prochaines années ».  

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