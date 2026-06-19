Collision impliquant trois véhicules à Chicoutimi

Une collision impliquant trois véhicules est survenue peu après 8 h, vendredi matin, à l’intersection de la rue Sainte-Anne et du boulevard de l’Université, dans l’arrondissement de Chicoutimi.

L’impact a été suffisamment violent pour qu’un des véhicules se retrouve renversé sur le côté, en plein milieu de la chaussée. Pour l’instant, la gravité des blessures des personnes impliquées n’a pas été confirmée, rapporte Radio-Canada.

Les services d’urgence sont rapidement intervenus sur les lieux. Les pompiers ont notamment été appelés en renfort afin de procéder à la désincarcération d’une victime coincée à l’intérieur de son véhicule.

L’accident a entraîné une importante perturbation de la circulation dans le secteur.