Le Centre d’histoire Sir-William-Price de Kénogami fera l’objet d’une importante transformation au cours des prochains mois grâce à un investissement de 50 000 $ accordé par le conseil d’arrondissement de Jonquière lors de sa séance du 10 novembre dernier.

Cette aide financière doit permettre de renouveler l’exposition permanente du centre, qui était devenue désuète et qui présentait depuis quelque temps certains enjeux de sécurité. Cette situation limitait l’utilisation des espaces et empêchait notamment la tenue de diverses activités au sein de l’établissement.

« Le projet vise donc non seulement à revoir entièrement sa présentation, mais également à repenser l’aménagement des lieux afin de favoriser une utilisation polyvalente. », explique le conseil d’arrondissement de Jonquière.

La nouvelle formule visera à mieux concilier la mise en valeur du patrimoine local et l’organisation d’activités communautaires et culturelles. Le conseil d’arrondissement souhaite y voir notamment des lancements de livres, des activités du temps des Fêtes, des rencontres citoyennes ainsi que différents événements collectifs tenus directement dans l’espace muséal.

« Notre objectif est de revaloriser ce bâtiment qui appartient à la Ville de Saguenay et, surtout, de redonner ce lieu à la communauté. Nous voulons que le Centre d’histoire soit un endroit vivant, où l’on vient autant pour découvrir notre patrimoine que pour se rassembler. », souligne Marianne Salesse-Côté, directrice générale du Centre d’histoire Sir-William-Price.

Réouverture à l’été 2027

Les travaux de renouvellement de l’exposition devraient mener à une inauguration et à une réouverture officielle du centre à l’été 2027. Le conseiller municipal du secteur, Michel Thiffault, estime que ce projet contribuera à renforcer la mise en valeur de l’identité locale.

« Soutenir notre patrimoine et notre milieu culturel, c’est important pour le secteur de Kénogami. En appuyant le renouvellement de cette exposition, nous contribuons à faire connaître notre histoire et à mettre en valeur le patrimoine de notre secteur », souligne Michel Thiffault, conseiller municipal du secteur.