Le duo saguenéen Angine de Poitrine continue de faire sa marque sur la scène musicale internationale. Quelques semaines après avoir connu une soirée mémorable au Gala de l’ADISQ en récoltant plusieurs prix Félix, les deux musiciens figurent maintenant parmi les artistes en nomination à la 69e édition des Grammy Awards.

Le groupe se distingue particulièrement dans la catégorie du meilleur album rock grâce à son album Vol. II. Angine de Poitrine y côtoie des noms prestigieux de l’industrie musicale, notamment les Foo Fighters avec Your Favorite Toy, Muse avec The Wow! Signal, les Rolling Stones avec Foreign Tongues et Jack White avec Frozen Charlotte.

Le duo est également en lice dans la catégorie du meilleur nouvel artiste, où il affrontera notamment Geese, Ella Langley, Slayyyter, SIENNA SPIRO, Don Toliver, Remi Wolf et The Womack Sisters.

Une troisième nomination vient souligner la popularité de la chanson Fabienk, retenue dans la catégorie de la meilleure prestation de musique alternative. La chanson sera en compétition avec Kill Me de Phoebe Bridgers, Au Pays du Cocaine de Geese, Reliquia de ROSALÍA et Showbiz de Hayley Williams.

Angine de Poitrine ajoute également une quatrième présence au tableau des finalistes grâce à Sarniezz, sélectionnée dans la catégorie de la meilleure prestation rock. Le duo y retrouvera notamment Phoebe Bridgers avec Lost Boys, Geese avec Trinidad, Olivia Rodrigo et Robert Smith pour what’s wrong with me, ainsi que les Rolling Stones avec In The Stars.

La cérémonie des Grammy Awards 2027 se déroulera le 7 février prochain à 19 h, au Crypto.com Arena de Los Angeles. L’événement sera diffusé en direct sur le réseau ABC ainsi que sur les plateformes Disney+ et Hulu.