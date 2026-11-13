Québec Linge met fin à une vingtaine de postes à Chicoutimi

La fermeture du département de nettoyage d’uniformes de l’usine de Québec Linge à Chicoutimi a pris de court une vingtaine d’employés à la fin du mois d’octobre. Bien que les activités de l’entreprise se poursuivent dans la région, les opérations de lavage et de réparation de vêtements sont désormais centralisées aux installations de Québec.

Selon des informations rapportées par Radio-Canada, les travailleurs affectés au lavage et au triage ont appris, le matin du 30 octobre, qu’ils effectuaient leur dernière journée de travail. La décision serait liée à la perte du principal client de l’entreprise, Rio Tinto, dont le contrat n’aurait pas été renouvelé.

Pour plusieurs employés, l’annonce a été un choc. Certains comptaient plusieurs décennies de service au sein de l’entreprise, dont un travailleur qui y œuvrait depuis 35 ans. Sans préavis, ces employés ont dû rapidement entreprendre des démarches afin de se réorienter sur le marché du travail.

Le Conseil central du Saguenay-Lac-Saint-Jean indique qu’il veillera à accompagner les personnes touchées afin de favoriser leur relocalisation professionnelle en fonction de leur niveau de scolarité et de leurs qualifications.

Cette fermeture survient quelques semaines seulement après un mouvement de contestation des employés. Le 15 octobre dernier, ceux-ci avaient déclenché une grève de 24 heures afin de dénoncer leurs conditions de travail. Ils réclamaient notamment une amélioration de leur rémunération, alors que le plafond salarial était fixé à 20 $ l’heure.