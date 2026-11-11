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Portions de terrains vendues par l'ARC : Saguenay ne peut préciser l'acheteur

Le 11 novembre 2026 - Modifié à 08 h 00 min
Par André Deschênes - CKAJ

Sans crier gare, l’Agence de revenu du Canada (ARC) aurait vendu des portions de terrain lui appartenant. Les portions concernées figurent dans l’entourage du Centre des données fiscales (maintenant l'Édifice Gilles-Marceau) du boulevard René-Lévesque. 

Bien qu'elle n’apparait pas encore dans les registres de la ville, le président d'arrondissement Carl Dufour confirme au 92,5 Ma radio d’Ici qu'il se pourrait que la transaction ait eu lieu. Impossible de savoir toutefois du côté de la ville qui serait l’acheteur des deux portions de terrains, ni la superficie exacte, Carl Dufour avouant ignorer ces deux informations. 

« On savait que les parcelles de terrain étaient pour être vendues. Nous, la ville, on n'a pas eu d'intérêt. On ne sait pas pour l'instant qui serait l'acheteur ou le promoteur, et si la transaction est bel et bien finalisée, puisque le nom de l'ARC apparait encore dans les registres de la ville. Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'en février 2026, on nous a fait une demande d'amendement de zonage qui permettait de l'usage résidentiel jusqu'à six étages de haut. Mais on n'en sait pas plus ». 

Carl Dufour a toutefois sa petite idée à savoir pourquoi l’ARC pourrait avoir vendu ces deux importantes portions de terrains, ou pourrait les vendre tout simplement. 

« Je pense que c'est une volonté du gouvernement canadien de se départir de certains lots qui pourraient donner accès à du logement ou du multi logements. Essentiellement, on va le savoir dans les prochaines semaines ». 

Rappelons que l'offre d'hébergement est à la hausse dans ce secteur, notamment avec la construction de l'immeuble Unitaînés (100 logements) et aussi avec l'agrandissement de la résidence pour aînés Les Jardins d'Émilie.

Autres négociations

Le président d’arrondissement confirme que d’autres négociations sont justement en cours avec l’ARC, alors que quelques-uns de leurs services qui étaient basées ailleurs seront fusionnés et centralisés dans l’édifice du Centre des données fiscales. Carl Dufour appréhende que le flot de voitures que le tout amène créera un problème de stationnements et un flux de circulation additionnel.

« On a récemment eu des discussions avec eux dans les dernières semaines. Économiquement, le regroupement de ces services c’est correct. Mais je vais me ramasser avec une pression indue sur le territoire des rues résidentielles autour…et à un moment donné, il va falloir trouver des solutions pour le stationnement. On ne pourra pas accepter qu'on mette de la pression sur le réseau routier dans nos rues de quartiers résidentiels autour d’ici ».

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