Faire perdurer l’héritage de Michael Jackson avec des spectacles d’imitation

Depuis plus de 17 ans, Yanni Levesque organise ses propres spectacles d’imitation de son plus grand idole, Michael Jackson. Depuis quelques mois, il propose un spectacle mensuel au KA-fée de La Baie.

« Pour moi, le but, c'était de rendre hommage et de continuer le message que Michael Jackson il faisait quand il était en vie, que la musique puis la danse, c'est quelque chose qui peut changer le monde, qui peut réunir les gens », explique l’artiste.

À travers cette passion, Yanni Levesque souhaite avant tout mettre des étoiles dans les yeux des plus jeunes : « Moi, après un spectacle, quand les jeunes sont émerveillés, puis ils prennent des photos avec moi, je me dis ma mission est faite pour aujourd'hui. Les jeunes ont apprécié ce que j'ai fait, puis maintenant, ils vont continuer à écouter du Michael Jackson. »

S’inspirer des plus grands

Avant de se lancer dans l’imitation de Michael Jackson, Yanni Levesque reproduisait les chansons d’Elvis Presley : « J'ai toujours aimé chanter et danser quand j'étais jeune, donc j’imitais les pas de danse d'Elvis Presley, j'imitais le chant d'Elvis Presley. »

C’est lorsqu’il a découvert Michael Jackson que le jeune homme a fait le grand saut. « Je trouvais que Michael Jackson était un danseur hors pair. Le plus grand artiste de tous les temps. » C’est la mort de l’artiste qui l’a motivé à faire perdurer son art.

Se préparer comme il faut

« On m'a toujours demandé si j'avais pris des cours de chant et de danse. Et pour répondre à là-dessus, je n'ai jamais pris de cours de chant et jamais pris de cours de danse. Mon professeur, c'est Michael Jackson », affirme Yanni Levesque.

Pour en arriver à une imitation la plus fiable possible, il passe des heures à s’entrainer à reproduire les pas et les notes les plus célèbres de Michael Jackson.

« Un exemple sur Billie Jean, je l'écoutais en boucle pour être capable de reproduire le son, d'être capable de reproduire comment il chantait. Bien souvent, je l'écoutais en a cappella pour reproduire ce qu'il faisait en a cappella avant de mettre la musique. »

Pour ce qui est de la danse, le jeune imitateur ne se contente pas de reproduire les chorégraphies en miroir comme nous le faisons tous lorsque nous jouons à Just Dance par exemple. Il se place dos à sa télévision afin de reproduire exactement les mêmes pas, dans le même sens que son idole.

« Je suis quelqu'un qui du côté de la danse, puis du chant, apprend extrêmement vite. Je fais juste regarder la chorégraphie une ou deux fois et je suis capable de la faire. Quand j'ai écouté le film de Michael Jackson cet été, puis la dernière chorégraphie qu'ils font avec The Bad, je l'ai juste vue une fois et je la savais par cœur », confie-t-il.

En revanche, il aura fallu près de 2 ans à Yanni Levesque avant de maîtriser le fameux moonwalk à la perfection : « Quand on le fait, on veut que ça lui ressemble, on ne veut pas faire un petit moonwalk banal, on veut vraiment que ça soit pareil que lui », assure-t-il.

De La Baie à Las Vegas

Yanni a commencé ses spectacles en famille et en petits comités avant de se produire devant ses camarades d’école. Il a ensuite participé à plusieurs spectacles de talents au secondaire puis lors de son passage en ATM au Cégep de Jonquière. Yanni a également participé à Cégep en spectacle au Cégep de Chicoutimi avant d’organiser son premier spectacle payant au mois d’août.

Le jeune homme aspire à se produire partout ailleurs au Québec d’ici quelques années.

Lors du spectacle Michael Jackson Legacy au Théâtre du Capitole à Québec, il a fait la promesse à une des spectatrices qui l’a vu danser de se produire dans cette même salle. Une promesse qu’il compte bien tenir.

Sans forcément rejoindre son collègue Freddy Dufour qui propose des spectacles d’imitation de Michael Jackson à Las Vegas, Yanni Levesque veut proposer ses spectacles partout dans la province.

« Je trouve qu'au Québec, on n'a pas tout le temps des spectacles de cette envergure-là, des imitations de Michael Jackson ou Elvis Presley. C'est toujours soit à Québec, au Capitole ou toujours à Montréal, mais j'aimerais ça, quand je parle du Québec, c'est vraiment le Québec au complet. Aller du côté de Sherbrooke, Gatineau, toutes ces places-là, qui n'ont jamais la chance d'avoir des spectacles d'envergure d'un imitateur, de Michael Jackson », confie-t-il.

Conjuguer passion et travail

Même s’il ne se produit qu’une seule fois par mois, Yanni doit trouver le temps de se pratiquer entre ses heures de travail et sa vie de famille. Un équilibre qui est parfois difficile à trouver.

Afin de proposer un spectacle le plus complet possible, Yanni doit aussi dénicher des costumes à la hauteur. Une tâche qui peut s’avérer plus difficile qu’il n’y paraît. En moyenne, une veste lui coûte environ 250 dollars sur un site de répliques officielles. Il est aussi possible de se procurer des vêtements cousus par la véritable couturière de l’artiste international, mais ceux-ci sont beaucoup plus dispendieux. Il faut compter environ 1 500 dollars pour une veste officielle.

Yanni Levesque ne ferme pas la porte à cette deuxième option, mais il attend de proposer davantage de représentations avant d’investir.