La Brassette du Capitaine cédera sa place à un immeuble à logements

Après plus d’un demi-siècle d’histoire dans le quartier Saint-Jean-Eudes, à Saguenay, la Brassette du Capitaine s’apprête à disparaître du paysage. L’ancien établissement sera prochainement démoli afin de faire place à un projet résidentiel.

Une vente-débarras a été organisée dimanche afin de vider le bâtiment laissé vacant depuis plusieurs années. Selon Radio-Canada, quelques dizaines de citoyens et de curieux se sont déplacés pour récupérer souvenirs, objets et meubles provenant de l’ancienne brasserie.

Rappelons que la Brassette du Capitaine avait fermé ses portes en 2020, mettant fin à environ 50 ans d’activités. À la suite du décès de l’ancien propriétaire, Jean Tremblay, l’an dernier, le bâtiment est demeuré entre les mains de ses enfants.

C’est finalement Roger Simard, un ami de longue date de Jean Tremblay, qui a fait l’acquisition du terrain. Ce dernier prévoit y construire un immeuble à logements, un projet qu’il considère comme une façon de rendre hommage à son ami. La démolition du bâtiment est prévue en janvier 2027.