Le Centre Le Phare a annoncé le lancement d’une nouvelle initiative communautaire destinée aux travailleuses et travailleurs de La Baie et du Bas-Saguenay baptisé « Souper du travailleur ».

Ce rendez-vous mensuel verra le jour en février 2027 avec l’objectif de favoriser les rencontres et les échanges autour d’un repas offert au coût de 10 $ comprenant une entrée, un plat principal et un dessert. Les participants pourront également prendre part à différentes activités et à des jeux organisés afin de favoriser les contacts et la création de liens entre les personnes présentes.

Le projet s’adresse aux travailleurs et travailleuses occupant un emploi de 24 heures ou plus par semaine, de même qu’aux employeurs souhaitant offrir à leurs équipes une occasion supplémentaire de veiller à leur bien-être en dehors du cadre professionnel.

Selon le Centre Le Phare, cette initiative est née du constat que l’isolement social ne touche pas uniquement les personnes sans emploi ou vivant seules. Malgré une vie professionnelle active, plusieurs travailleurs peuvent éprouver un manque d’occasions significatives de socialiser et de développer des relations durables.

« On associe souvent l’isolement aux personnes qui vivent seules ou qui sont éloignées du marché du travail. Pourtant, on peut avoir un emploi, côtoyer des gens chaque jour et manquer malgré tout de véritables occasions de créer des liens. Avec le Souper du travailleur, nous voulons simplement ouvrir une porte, créer un lieu de rencontre et rappeler que le bien-être passe aussi par les relations humaines », souligne Faustine Passeau, directrice générale du Centre Le Phare.

Les inscriptions sont ouvertes

Les personnes intéressées peuvent dès maintenant s’inscrire en remplissant le formulaire prévu à cet effet, accessible sur la page Facebook du Centre Le Phare. Les employeurs qui souhaitent inscrire des membres de leur personnel disposent également d’un formulaire adapté à leur situation.

Pour le premier souper, le nombre de places sera toutefois limité afin de préserver la qualité des échanges et de favoriser une expérience enrichissante pour l’ensemble des participants.