Le Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme de la ville de Saguenay a présenté mardi les grandes lignes des objectifs et des outils qui seront utilisés pour mieux bâtir le nouveau schéma d'aménagement de la ville.

La vision de la ville vise à offrir dans un proche avenir des milieux de vie exceptionnels, dans une perspective de développement durable. La cheffe de division par intérim de l'équipe d'urbanisme et de planification, Christina Tremblay, parle de la nécessité de mettre à jour le schéma d’aménagement pour 2027, pour être en parfaite concordance avec le gouvernement du Québec dans ses orientations.

« D'abord, il fallait tenir compte de l'adoption de nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire qui ont été faites par le gouvernement en décembre 2024. On a un délai légal de trois ans d'adopter un nouveau schéma d'aménagement, ce qui influence également notre plan d'urbanisme et nos règlements à Saguenay. Ça représente vraiment une obligation, mais également une occasion de faire une mise à jour par rapport aux enjeux qu'on rencontre actuellement. Donc on parle de vieillissement de la population, de la protection des milieux naturels, les changements climatiques et j'en passe ».

La directrice de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme par intérim, Marie-Christine Tremblay, nous parle d’une participation citoyenne pour les futurs développements à Saguenay.

« Ce qu’on vient de présenter c’est la stratégie de participation citoyenne, qui débute aujourd'hui. Les gens peuvent donc trouver sur le site web de la ville un sondage web qui est lancé. Et puis au printemps 2027, on parle d’ateliers grand public, en fonction de l'adoption du nouveau schéma d'aménagement. Comment voit-on Saguenay dans les vingt prochaines années? Comment veut-on voir évoluer les milieux de vie? Au niveau des consultations qui se feront au printemps, ce sera peut-être plus facile quand on y ira sous forme d'ateliers informels, pour aller chercher le ressenti sur ce que les gens veulent avoir finalement dans leurs quartiers ».

Les citoyens peuvent maintenant se rendre sur le site web de la ville de Saguenay pour participer au sondage web qui s’y trouve et ainsi avoir voix au chapitre, comme le précise la chargée de projet, urbanisme et planification, Catherine Delisle.

« Le sondage est assez simple, et il est accessible à tous. L'objectif c'est de savoir ce que les gens veulent comme milieu de vie, quels sont les éléments qu'ils veulent retrouver dans leur milieu de vie. Quelles sont leurs aspirations pour la ville de Saguenay? Ce sont des questions très générales. Nous ne sommes pas allés dans les détails de l'urbanisme, pour que tout le monde soit à l'aise d'y répondre ».