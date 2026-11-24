L’ex-candidat de Québec solidaire et chargé de projets chez TRACÉ, Adrien Guibert-Barthez, demande au gouvernement du Parti Québécois de mettre fin au projet de prolongement de l’autoroute 70 vers La Baie.

Selon Radio-Canada, cette demande survient alors que le ministère des Transports vient de lancer un appel d’offres de 50 millions de dollars pour construire une nouvelle section de l’autoroute et deux ponts d’étagement au-dessus du chemin de la Savane.

Dans une publication sur Facebook, M. Guibert-Barthez estime que le projet représente une dépense injustifiée, particulièrement dans un contexte où le gouvernement québécois doit faire des choix budgétaires difficiles. Il soutient que le prolongement ne répond à aucun problème majeur de sécurité ou de congestion.

Il remet également en question le budget initial de 307 millions de dollars et dénonce les conséquences environnementales du projet. Selon lui, le tracé traverserait la plus grande tourbière de Saguenay, un milieu important pour la filtration de l’eau potable et la biodiversité.

Adrien Guibert-Barthez précise toutefois qu’il s’exprime à titre personnel et non au nom de TRACÉ.

Le projet prévoit encore l’octroi de trois autres contrats. L’ouverture des soumissions pour le plus récent appel d’offres est prévue le 7 janvier prochain. Le ministère des Transports indique qu’il pourra préciser l’échéancier des travaux une fois le contrat accordé.