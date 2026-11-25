La famille Dufour a annoncé le retour de la Veillée des Dufour, un spectacle-bénéfice devenu au fil des années une tradition du temps des Fêtes dans le secteur de La Baie.

L’événement, qui en est à sa 10e édition, se déroulera le samedi 28 novembre à compter de 19 h au Vieux-Théâtre de La Baie. Près de 400 spectateurs sont attendus pour cette soirée musicale dont les profits seront versés à la Maison des Familles et à la Popote Mobile de La Baie. Le spectacle mettra à l’honneur de grands classiques québécois, des chansons à répondre ainsi que plusieurs incontournables du folklore.

Depuis la création de l’événement, la famille Dufour souligne avoir amassé près de 230 000 $. L’édition 2025 avait d’ailleurs permis de récolter plus de 54 000 $, une progression marquée comparativement aux années précédentes. Pour cette 10e édition, les organisateurs se sont fixé un objectif de 60 000 $.

Des retombées pour les familles

La famille Dufour ajoute que les sommes versées à la Maison des Familles de La Baie ont contribué au développement de nombreuses initiatives destinées aux familles du secteur, notamment par la tenue d’un camp estival pour les enfants et leurs parents.

Au cours des neuf dernières années, ces contributions ont permis la réalisation de 86 activités familiales, totalisant 5 703 participations d’enfants, de parents et de grands-parents. Elles ont également soutenu 4 888 heures d’intervention auprès des familles, en plus de favoriser des activités axées sur les apprentissages, le développement des enfants et le rapprochement entre les familles.

Un appui important pour la Popote Mobile

La Popote Mobile de La Baie bénéficie également des retombées de la Veillée des Dufour depuis son intégration parmi les organismes bénéficiaires en 2021. À ce jour, plus de 106 100 $ lui ont été remis grâce à l’événement.

Cette aide financière a notamment permis l’ajout de 100 journées de service, la livraison de 12 500 repas supplémentaires et la réalisation de 300 appels de soutien et de sécurisation auprès de la clientèle.

Les sommes recueillies ont aussi permis à l’organisme d’offrir 3 000 heures additionnelles d’implication des aînés dans la communauté, soutenu 130 personnes en situation de précarité et permis la distribution de 422 repas dans les frigos communautaires.