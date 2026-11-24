L’Ordre des chimistes du Québec lance un avertissement à la population concernant la popularité croissante des peptides injectables non autorisés, des substances chimiques composées d’acides aminés qui influencent certaines fonctions biologiques de l’organisme.

De plus en plus présents sur le marché en ligne et dans certains réseaux informels, ces produits sont notamment présentés comme des solutions pour ralentir le vieillissement, favoriser la perte de poids ou améliorer les performances musculaires. Toutefois, selon l’Ordre, leur utilisation comporte des risques importants en raison de l’absence de garanties quant à leur qualité, leur efficacité et leur innocuité.

L’organisme souligne que les utilisateurs peuvent s’exposer à des complications sérieuses, allant de graves infections à une septicémie potentiellement mortelle dans les cas les plus sévères.

« La fabrication d'une substance thérapeutique injectable exige une expertise scientifique spécialisée en chimie et des laboratoires conformes. Il ne suffit pas de synthétiser la molécule recherchée, il faut aussi démontrer que celle-ci possède les caractéristiques attendues et répond aux exigences de qualité, notamment en matière de pureté et de stérilité. », indique François Proulx, président de l’Ordre.

Une apparence de crédibilité scientifique

Malgré les nombreuses mises en garde émises par les autorités sanitaires au cours des dernières années, l’intérêt pour ces produits ne semble pas diminuer. L’Ordre dénonce d’ailleurs plusieurs stratégies marketing utilisées pour donner une apparence de crédibilité scientifique aux peptides injectables non autorisés.

Parmi celles-ci figurent l’utilisation du nom scientifique des molécules, la diffusion de témoignages vantant leurs effets présumés, la mention « Recherche uniquement », la qualité visuelle de l’emballage ainsi que la présentation des peptides comme étant des substances naturelles.

« Le raccourci « C’est naturel, donc sans danger » est particulièrement trompeur. Le fait que des peptides soient naturellement produits par l'organisme ne signifie pas que tous les produits qui en contiennent sont sécuritaires, les dosages et les conditions de fabrication étant cruciaux. S’injecter un produit sans savoir réellement ce qu’il contient, ni ce qu’il peut provoquer est un jeu de hasard très risqué », prévient François Proulx.

Face à cette situation, l’Ordre des chimistes du Québec invite les personnes qui envisagent d’utiliser ces produits à consulter des sources d’information fiables et à demander l’avis de professionnels de la santé avant de prendre une décision.