C’est un jeudi très sombre pour la radio régionale, à Saguenay comme dans d’autres villes du Québec, alors que le réseau Cogéco a annoncé jeudi matin qu’elle “passait quatre stations régionales dans le tordeur”.

Résultat : abolition de l’émission locale du matin à Rythme 98,3, chambardements de programmation, alors que les animatrices Amélie Simard, Alexandra Dupuis et Marianne St-Gelais perdent leur emploi.

Selon les infos obtenues par le 92,5 Ma radio d’Ici, l’animateur Youcef Tadjer conserve son emploi, étant muté à une autre case horaire comme animateur, et à d’autres tâches connexes. Les stations de Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières sont également victimes des coupures, pour lesquelles on compte la disparition d’environ une dizaine d’emplois. L’émission de Patrick Marsolais, diffusée à Montréal, sera donc également diffusée dans les quatre villes où l’émission locale matinale disparaît.

Explication

La responsable des communications de Cogeco, Christine Dicaire, explique au 92,5 que la radio vit de la publicité, et que la publicité part massivement vers les géants des plateformes étrangères. Cogeco Média n’y échappe pas et doit réduire ses coûts et faire des choix douloureux pour assurer la pérennité de ses stations en région, ajoute-t-elle. Pour réduire les coûts d'opération, la grille de Rythme doit être modifiée et l’émission du matin sera désormais diffusée en mode réseau.

L’émission matinale devient réseau comme celle du midi, de l'après-midi et du retour à la maison. En contrepartie, l'émission de 8h30 à 11h30, dorénavant animée par Youcef Tadjer, demeure locale, alors que l'émission de soirée - qui était réseau - devient locale. Concernant les coupures, la station KYK 95,7 n'est pas impactée.