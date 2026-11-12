Actualités

 Temps de lecture : 58s

Sondage Pallas Data : le PQ cause de l’insatisfaction

Le 12 novembre 2026 à 09 h 00
Par André Deschênes - CKAJ

Il n’y a pas forcément de lune de miel parfaite entre les électeurs et le gouvernement du Parti Québécois. Un sondage Pallas Data, commandé par Qc125, révèle que 51 % des répondants québécois sont insatisfaits des premiers pas du gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon, contre 24 % de satisfaits.

Réalisée le 7 novembre 2026 auprès de 1 094 répondants québécois, l’enquête place néanmoins le Parti québécois en tête des intentions de vote avec 31 %, devant le Parti libéral à 28 %, le Parti conservateur à 21 %, Québec solidaire à 13 % et la CAQ bonne dernière à 5 %. 

Auprès de l’électorat francophone, le Parti libéral progresse, mais le PQ reste seul au sommet, avec 35 % des appuis. Qc125 souligne toutefois qu’il est encore très tôt pour juger les mesures gouvernementales : ce sondage constitue un point de référence. 

Ce qui veut dire tout de même qu’à environ trois semaines de la rentrée parlementaire, selon les résultats de ce sondage, le Parti québécois (PQ) entame son mandat avec un taux de satisfaction particulièrement bas. Et cette insatisfaction est aussi marquée chez les hommes que chez les femmes, dans toutes les tranches d’âge, ajoute La Presse. 

Les choses vont toutefois un peu mieux du côté du Fédéral, alors que le gouvernement de Mark Carney affiche actuellement un taux de satisfaction de 59 % – contre 30 % seulement d’insatisfaits, selon les chiffres de Qc125.  

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Les lutins se préparent pour la 39e récolte de jouets
Publié à 10h00

Les lutins se préparent pour la 39e récolte de jouets

Les lutins de la Caserne de jouet de Saguenay se préparent pour leur 39e collecte de jouets. Les portes de « l’atelier du père Noël » ouvriront samedi 21 novembre de 10 h à 16 h pour accueillir les familles qui souhaitent faire don de jouets ou de jeux qui profiteront à une nouvelle génération d’enfants. Alors qu’il devient de plus en ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Jour du Souvenir à Place du Citoyen : sobre et solennel
Publié à 8h32

Jour du Souvenir à Place du Citoyen : sobre et solennel

C’est par un début de journée grisâtre qu’on a rendu hommage mercredi matin à Saguenay aux soldats morts au combat et aux vétérans qui se sont battus pour la liberté des générations qui leur ont succédé. La cérémonie du Jour du Souvenir a eu tôt fait de rassembler une imposante foule aux abords de l’hôtel de ville, à la Place ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Où déménagera la Société Historique du Saguenay ?
Publié à 8h00

Où déménagera la Société Historique du Saguenay ?

La Ville de Saguenay a déposé un appel de propositions dans le but de trouver un local adapté aux archives de la Société Historique de Saguenay. Une nouvelle étape dans ce processus de déménagement, alors que l’option de l’ancienne école Sainte-Thérèse à Arvida avait été envisagée. L’organisme mise sur un appel d’offres, de ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES