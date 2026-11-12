Où déménagera la Société Historique du Saguenay ?

La Ville de Saguenay a déposé un appel de propositions dans le but de trouver un local adapté aux archives de la Société Historique de Saguenay. Une nouvelle étape dans ce processus de déménagement, alors que l’option de l’ancienne école Sainte-Thérèse à Arvida avait été envisagée.

L’organisme mise sur un appel d’offres, de cette manière « tout le monde met la main à la pâte », confie la directrice de la SHS, Joëlle Hardy. Selon cet appel, un bail de 20 ans avec une option de renouvellement de 5 ans a été demandé. Les entreprises ont jusqu’au 12 décembre pour soumettre leur offre à la Ville.

Un manque de place grandissant

La Société Historique du Saguenay envisage son déménagement depuis déjà une dizaine d’années. Les locaux actuels ne permettent plus une conservation optimale des archives en raison de leur manque d’espace et du non-respect de certaines normes propres à la conservation.

« C’est plein actuellement et plein au-delà de ce qui est permis », confie Joëlle Hardy. « On est à pleine capacité d'un lieu qui date quand même d'une rénovation d'une autre époque. On a changé d'un point de vue de normes, de sciences de conservation, de code du bâtiment », ajoute-t-elle.

Le déménagement vers un lieu plus grand est plus que nécessaire pour l’organisme qui accumule plus de 19 800 boîtes d’archives. Toutes mises côte à côte, elles couvrent une distance de 3 kilomètres : « On se rend du rond-point de Jacques-Cartier, passé le centre d'achat à Place du Royaume », explique la directrice.

L’organisme accueille de nouveaux documents toutes les semaines de manière constante. « On est dans une époque où nos prédécesseurs, qui en ce moment sont en fin de carrière ou qui sont à la retraite, ont connu l'époque analogique. Donc, la transition de donation de documents encore papier ou sur d'autres médias, ou négatifs, elle est très grande encore pour les prochaines années », assure Mme Hardy.

La SHS constate une augmentation croissante des archives physiques mais aussi numériques depuis quelques années. Ce qui lui impose d’avoir des infrastructures adaptées à ses nouveaux besoins telles que des serveurs, un réseau et un système de sécurité informatique performants.

Un local qui répondra aux besoins

En 2025, l’organisme avait envisagé de déménager dans l’ancienne école Sainte-Thérèse à Arvida. Les élus et citoyens de Chicoutimi avaient manifesté leur mécontentement. Au mois de juin, le maire de Saguenay, Luc Boivin, avait exprimé le souhait de garder le siège social de la SHS à Chicoutimi.

Pour Joëlle Hardy, ce sera la qualité du prochain local qui sera décisive : « Aucun local n’est aux normes sur le territoire de Saguenay et c’est normal puisqu’aucun local n’a été construit spécialement pour accueillir des archives », explique-t-elle.

La température, l'humidité, la capacité portante seront les critères les plus importants dans le choix du local, « parce que d'un point de vue de poids, c'est gigantissime, il n'y a pas un bâtiment qui est construit pour supporter le poids de plusieurs éléphants mis un à côté de l'autre, collés sans mouvement », confie Joëlle Hardy.

Grâce à l’appel d’offres, l’organisme espère trouver un local qui « coche le plus de cases possibles ».

La directrice est optimiste quant au résultat de l’appel d’offres : « On ne le fait pas pour nous, on le fait pour les gens. C’est l’histoire de parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Il y a les mémoires de notre région. C’est très utile d’un point de vue historique », dit-elle. Selon la directrice, des chercheurs et architectes d’autres provinces et d’autres pays viennent consulter les documents archivés à la Société Historique du Saguenay.