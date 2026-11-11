Diner des anciens élus : Luc Boivin établit un pont entre le passé et le présent

Est-ce parce qu’elle est désireuse d’établir un pont entre les anciens élus de Saguenay et les nouveaux? Toujours est-il que la ville de Saguenay tiendra le mercredi 18 novembre prochain la 1e édition de ce qu’elle appelle “Le Dîner des Anciens élus”.

Le rassemblement particulier se tiendra au Centre de congrès Delta Marriott d’Arvida. L’en-tête de l’invitation mentionne qu’elle émane du maire Luc Boivin, des membres du conseil municipal et du Comité des anciens élus. Selon ce qu’on peut y lire, le dîner des anciens élus vise à “se retrouver, partager des souvenirs, honorer la mémoire vivante et également souligner la contribution des “anciens” au développement de la ville de Saguenay”.

Le tout prendra la forme d’un réseautage, suivi d’une cérémonie de reconnaissance et d’un dîner. Parlant du comité des anciens élus, ce dernier se compose notamment des ex-conseillers Réjean Laforest et Michel Potvin, appuyés par un non-élu, en la personne de l’animateur radio Martin-Thomas Côté.

L’invitation est d’ailleurs signée par les trois membres, de même que par le maire Luc Boivin. Quelques vérifications nous apprennent que des invitations téléphoniques ont aussi été faites personnellement au préalable par les trois membres du comité, de même que par du personnel de bureau, question de tâter l’intérêt.

L’invitation écrite formelle a ensuite suivi. D’ex-élus comme Jonathan Tremblay, Julie Dufour, Marc Pettersen, Christine Boivin ainsi que les ex-mairesses Julie Dufour et Josée Néron ont été contactés. Cette dernière n’a toutefois pas l’intention d’y participer. En ce qui a trait à l'ex-maire Jean Tremblay, il a préféré garder une certaine réserve à savoir s'il a été contacté ou non et par qui.