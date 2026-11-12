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Jour du Souvenir à Place du Citoyen : sobre et solennel

Le 12 novembre 2026 - Modifié à 08 h 32 min
Par André Deschênes - CKAJ

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C’est par un début de journée grisâtre qu’on a rendu hommage mercredi matin à Saguenay aux soldats morts au combat et aux vétérans qui se sont battus pour la liberté des générations qui leur ont succédé. 

La cérémonie du Jour du Souvenir a eu tôt fait de rassembler une imposante foule aux abords de l’hôtel de ville, à la Place du Citoyen et aussi en pleine rue Racine à Chicoutimi, où étaient entassés des centaines de militaires lors de notre passage.

C’est par un début de journée grisâtre qu’on a rendu hommage ce mercredi matin à Saguenay aux soldats morts au combat et aux vétérans qui se sont battus pour la liberté des générations qui leur ont succédé. La cérémonie du Jour du Souvenir a eu tôt fait de rassembler une imposante foule aux abords de l’hôtel de ville, à la Place du Citoyen et aussi en pleine rue Racine à Chicoutimi, où étaient entassés des centaines de militaires lors de notre passage.  

Ce sont d’abord les membres de la communauté de Bagotville, composée des militaires de la 3e Escadre et de la 2e Escadre ainsi que les employés civils de la Défense qui ont souligné le tout à Chicoutimi et aussi à Alma.  Les cérémonies, chapeautées par la Légion royale canadienne, ont réuni plus de 650 personnes, toutes rassemblées pour honorer la mémoire des soldats tombés au combat ainsi que l’engagement des vétérans lors des missions à l’étranger.

Le 100e anniversaire de la Légion royale canadienne a donné cette année une portée particulière au jour du Souvenir. Rappelons que le Jour de l’Armistice, ou « Jour du Souvenir », comme on l’appelle aujourd’hui, remonte à la fin de la Première Guerre mondiale. La convention d’armistice est signée par l’Allemagne et les forces alliées à Paris le lundi 11 novembre 1918 à 5 h. Le cessez-le-feu entre en vigueur à 11 h le même jour, soit à la onzième heure du onzième jour du onzième mois.

L'adjudant-chef témoigne

Pour l’adjudant-chef de la Base de Bagotville, Mario Huard, rencontré par le 92,5 Ma radio d’Ici, ce jour rappelle aussi les autres guerres qui ont sévi au fil des décennies, dont celle en Afghanistan.  

« La signification de ce jour, pour moi, c'est vraiment celle de perpétuer le devoir du souvenir. Donc, c'est très important de le faire et puis de le transmettre aussi aux autres générations. Le dernier conflit, celui de l'Afghanistan, était aussi un conflit qui était assez intense. Et puis il y a aussi des gens qui vont payer de leur vie lorsqu'ils font des exercices. On n'a qu'à penser à l'incident tragique qu'il y a eu à la Base de Wainwright dernièrement, en Alberta. Le Jour du Souvenir, c'est aussi pour honorer ces gens-là, qui sont malheureusement décédés en service ».

Mario Gagnon se souvient

Le pompier à la retraite, Mario Gagnon, pense à son père, le vétéran Roméo Gagnon, héros décoré de la Guerre de Corée. Il avait avec lui sa photo lors de notre rencontre. « C’est quand même deux ans et demi de sa vie, et où il a sauvé tout son peloton en relançant une grenade qui venait d’atterrir près d’eux. Papa aurait eu 100 ans cette année. Et puis pour moi c'est une fierté d'être ici avec cette photo de lui, avec toute la gang des vétérans. Et il ne faut pas oublier non plus les femmes qui côtoient ces gens-là, qui sont tout le temps dans l'ombre. Nos militaires se sont battus pour nous,  et s’ils ne l’avaient pas fait, on n'aurait peut-être pas le pays qu'on a aujourd’hui. Roméo Gagnon, mon père, c’est aussi mon héros », de conclure celui qui n’a jamais manqué de commémorer, année après année, le Jour du Souvenir.

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