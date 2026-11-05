Déploiement policier à l’École Dominique-Racine

Le Service de police de Saguenay (SPS) a mené un déploiement policier à proximité de l’École secondaire de l’Odyssée Dominique-Racine de Chicoutimi ce jeudi matin.

Le SPS rapporte avoir reçu un appel au 9-1-1 vers 9h45, qui rapportait qu'un individu suspect rôdait à proximité de l’école. La porte-parole du SPS, Caroline Darveau, rapporte qu'une dizaine de véhicules de patrouille ont alors convergé vers l'établissement scolaire. Un confinement a alors été mis en place au sein de l’école, le temps de retracer l'individu en question.

Caroline Darveau a confié au 92,5 que le mystérieux rôdeur a ensuite été localisé quelques minutes plus tard, et a été arrêté à la hauteur du boulevard Talbot. Le confinement a ensuite été levé vers 10h30 après l’arrestation de l’individu.

L'enquête relativement à cette situation est toujours en cours, ce qui fait qu'aucun autre détail ne filtrera, incluant la provenance et l'âge de l'individu.

Sur les réseaux sociaux, le ministre de l’Éducation nationale, Joël Arseneau, dit avoir communiqué avec les autorités locales et le CSS des Rives-du-Saguenay, et pris connaissance de la situation à l’école Dominique-Racine.

Ce dernier mentionne que confinement partiel de l’école a été levé et qui les élèves sont en sécurité. Une communication sera envoyée aux parents sous peu, ajoute-t-il, soulignant que son ministère allait suivre de près la situation.