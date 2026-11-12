Les lutins se préparent pour la 39e récolte de jouets

Les lutins de la Caserne de jouet de Saguenay se préparent pour leur 39e collecte de jouets. Les portes de « l’atelier du père Noël » ouvriront samedi 21 novembre de 10 h à 16 h pour accueillir les familles qui souhaitent faire don de jouets ou de jeux qui profiteront à une nouvelle génération d’enfants.

Alors qu’il devient de plus en plus difficile pour certaines familles de gâter les enfants pour Noël, la Caserne de jouet de Saguenay souhaite faire le bonheur de chacun. Ce sont plus de 15 000 jouets que l’organisme récolte chaque année et redistribue aux familles qui en ont besoin.

Une mission qui change

L’inflation n’épargne pas la Caserne de jouet qui a dû s’adapter aux nouveaux besoins au fil des années. « Au début on aidait surtout les enfants dans le besoin, mais maintenant on a toutes sortes de demandes », explique le président de la Caserne de Jouet de Saguenay, Mario Gagnon. Certaines demandes sortent de son champ d’expertise, mais le président trouve toujours les ressources nécessaires.

« Des fois, je reçois des appels pour des mamans qui ont besoin de lait pour leurs enfants, ce n’est pas vraiment mon domaine, mais les enfants, c’est ma mission », dit-il. Mario Gagnon va faire appel à d’autres organismes communautaires pour prendre le relais tout en s’assurant de la prise en charge de la famille en demande.

Le portrait des familles dans le besoin évolue lui aussi. Parfois même en travaillant, les adultes ne peuvent plus se permettre de dépenser de l’argent dans des jouets à Noël. Avec l’augmentation du coût de la vie, la Caserne reçoit de plus en plus de demandes. « Des fois le papa ou la maman ne travaille pas présentement ou est au chômage, en maladie, on s’est ajusté à toutes les années », confie le président.

Une collecte familiale

La collecte de jouets se veut être un évènement familial, le père Noël sera d’ailleurs présent pour ceux qui voudront lui chuchoter leur liste à l’oreille. Le Service de prévention incendie de Saguenay sera également de la partie, comme chaque année, pour faire de la prévention. « Ça a décollé avec eux, ça continue avec eux », dit-il fièrement.

Lors de cette journée « portes ouvertes », le président de la Caserne souhaite que chaque enfant fasse son don en pleine conscience : « On veut que ce soit l’enfant qui vienne porter lui-même le jouet à la table, pour qu’il se rende compte du geste de partage. Pas juste dire qu’il a fait le ménage dans sa chambre. »

Les jeux de société sont très convoités par l’organisme qui essaie de trouver des présents adaptés à chaque enfant. Il est d’ailleurs plus difficile pour la Caserne d’offrir des cadeaux aux plus grands : « Quand ça arrive à, 14, 15, 16 ans, c’est difficile de leur donner autre chose qu’un jeu de société. »

Pour ceux qui n’ont plus de jouets et qui souhaitent quand même participer, l’organisme récolte aussi des dons en argent ou des jouets neufs. La Caserne, qui distribue environ 7 jouets par enfant, prend toujours soin d’en inclure un neuf : « C’est toujours plaisant d’avoir au moins un jouet neuf à Noël », confie M. Gagnon.

Des dons de qualité

« Les gens sont bien éduqués depuis 39 ans, je peux vous dire qu’on reçoit une qualité de jouets extraordinaire, les jouets sont très bien entretenus », se réjouit Mario Gagnon. Il est d’ailleurs très rare que l’organisme doive décliner un don : « à moins que le jouet soit dangereux, ou brisé, irréparable, là on va disposer, mais ça n’arrive pas souvent », assure-t-il.

« Tout ce qui est violence, on ne le donne pas non plus, on le met de côté. Que ce soit fusil, arbalète, c’est mis de côté et recyclé. Pour ce qui est des jeux de société, là, on récupère le plus de pièces possibles s’il n’est pas en bon état », complète M. Gagnon.

Les bénévoles travaillent d’arrachepied pour trier, ranger et réparer les jouets récoltés. Pour l’instant, les lutins du père Noël ne sont dans l’atelier qu’une journée par semaine, mais ce chiffre est amené à augmenter à l’approche du 24 décembre.

Redistribution

Une fois le travail des lutins achevé, les organismes de la région peuvent transmettre une liste avec le nombre d’enfants à gâter, leur sexe et leur âge. « Nous on prépare les jouets pour leur donner et ce sont les organismes qui vont emballer et distribuer les cadeaux aux familles », explique le président.

Les familles peuvent aussi faire des demandes directement à la Caserne et venir chercher les jouets sur place.

« On a deux dates où les familles peuvent venir chercher des jouets et sur les tables, on met toujours du surplus comme des traîneaux, des pelles, des patins », précise-t-il.