Un tournoi de pickleball pour le 350e de Chicoutimi

Le Comité des événements du Club de Pickleball Saguenay s’associe à la Corporation des Fêtes du 350e anniversaire de Chicoutimi pour présenter son prochain tournoi de Pickleball. L’événement aura lieu les samedi et dimanche 3 et 4 octobre prochain au centre Intencité du 2300 chemin St-Antoine à Chicoutimi.

Selon l’organisation du tournoi, 200 joueurs et joueuses sont attendus pour 12 catégories différentes en simple ou en double, allant de la classe participation à la classe open hommes, femmes et mixtes. Avec la montée en popularité du pickleball, le club, qui regroupe maintenant près de 400 membres, connaît une belle croissance et s'attend à accueillir aussi plusieurs adeptes de pickleball provenant de l'extérieur de la région.

De plus, le public présent pourra notamment assister à un match amical réunissant les membres de l'équipe du 350e le dimanche matin. Mentionnons que cette activité s'inscrit dans la programmation du 350e anniversaire de Chicoutimi et contribue à mettre en valeur le dynamisme de la communauté ainsi que la vitalité des organismes du milieu. Grâce à l'appel de projets du 350e, le tournoi permettra de rassembler citoyens, bénévoles et visiteurs autour d'un événement sportif rassembleur.