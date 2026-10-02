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 Temps de lecture : 29s

Perquisition dans une “pharmacie maison”

Le 02 octobre 2026 à 13 h 02
Par André Deschênes

La division du Groupe d’intervention en violence urbaine du Service de police de Saguenay (SPS) a effectué  jeudi matin une perquisition dans une résidence de Jonquière .

Ils ont procédé sur place à l’arrestation d’un homme âgé dans la quarantaine. Les policiers ont saisi sur place de nombreuses drogues, dont 25 grammes de cocaïne, du GHB, du crack, du crystal meth, de multiples comprimés de métamphétamines, des champignons magiques ainsi que deux armes à feu. 

Une somme d’argent représentant 600 $ a aussi été saisie.

L’homme arrêté en lien avec cette perquisition fera face à des accusations de possession de drogues dans le but d’en faire le trafic, de recel, de même qu’une accusation d’entreposage négligent d’armes à feu.

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