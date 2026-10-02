Perquisition dans une “pharmacie maison”

La division du Groupe d’intervention en violence urbaine du Service de police de Saguenay (SPS) a effectué jeudi matin une perquisition dans une résidence de Jonquière .

Ils ont procédé sur place à l’arrestation d’un homme âgé dans la quarantaine. Les policiers ont saisi sur place de nombreuses drogues, dont 25 grammes de cocaïne, du GHB, du crack, du crystal meth, de multiples comprimés de métamphétamines, des champignons magiques ainsi que deux armes à feu.

Une somme d’argent représentant 600 $ a aussi été saisie.

L’homme arrêté en lien avec cette perquisition fera face à des accusations de possession de drogues dans le but d’en faire le trafic, de recel, de même qu’une accusation d’entreposage négligent d’armes à feu.