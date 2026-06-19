Deux Saguenéens honorés de la médaille du député

À l’occasion des célébrations soulignant le 50e anniversaire de l’entreprise Cegerco, la députée de Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme, a remis hier soir la Médaille de la Députée à son fondateur, Jeannot Harvey, en reconnaissance de son parcours et de son engagement envers la communauté.

« M. Jeannot Harvey incarne ce que notre région a de meilleur : vision, rigueur et générosité. En plus d’avoir contribué à construire le Québec, par le biais de grands projets, notamment en hydroélectricité, M. Harvey se distingue également par son engagement envers notre communauté. C’est un bâtisseur, un entrepreneur, mais surtout un homme de cœur et c’est avec une grande fierté que je lui ai remis la Médaille de la Députée. », a mentionné Marie-Karlynn Laflamme.

Au-delà de ses réalisations professionnelles, Jeannot Harvey s’est aussi démarqué par son implication sociale. Depuis plus de 20 ans, il soutient la Maison de soins palliatifs du Saguenay, en plus d’avoir contribué de manière significative à Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Dans la même lignée, le député de Jonquière, Yannick Gagnon, a annoncé qu’il remettra sa propre Médaille du Député à l’humoriste, écrivain et animateur Dany Turcotte. La cérémonie se tiendra le lundi 29 juin prochain au Café-Bar l’Envol, sur la rue Saint-Dominique.

Le député justifie son choix en soulignant l’importance de Dany Turcotte comme figure emblématique de la région. « Nous lui devons beaucoup comme grand ambassadeur de notre coin de pays », a-t-il affirmé, rappelant l’attachement indéfectible de l’artiste à ses racines.

Originaire de Jonquière, où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans, Dany Turcotte mène une carrière prolifique depuis plus de 40 ans. Le député met en lumière un parcours qui s’étend de l’époque du Groupe Sanguin à son rôle marquant de « Fou du roi » à l’émission Tout le monde en parle. Il souligne également sa contribution importante à la progression de la cause LGBTQ+ au Québec, ainsi que son talent d’auteur alors qu’il s’apprête d’ailleurs à publier un troisième ouvrage, intitulé Albert est seul au monde.

Pour Yannick Gagnon, il allait donc de soi de décerner cette distinction à l’artiste pour la dernière médaille remise au cours de son mandat. La population est d’ailleurs invitée à assister à la cérémonie de remise de la médaille, le 29 juin prochain. Les citoyens intéressés peuvent réserver leur place en contactant le bureau du député Yannick Gagnon. Les places étant limitées, elles seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Soulignons que la Médaille de la Députée ou du Député, remise par les élus de l’Assemblée nationale du Québec, vise à souligner le mérite de personnes ou d’organismes de leur circonscription ayant posé des gestes exemplaires dans les domaines culturels, sportif, social ou entrepreneurial.