Loge m’entraide reçoit une lettre du Vatican

L’organisme Loge m’entraide a récemment reçu une marque de reconnaissance inattendue en provenance du Vatican. Après avoir fait parvenir son journal à Rome en avril dernier, sa coordonnatrice, Sonia Côté, a reçu une réponse officielle du pape Léon XIV, transmise et signée par son Assesseur, Mgr Anthony Ekpo.

« Madame, votre lettre adressée à Sa Sainteté le Pape Léon XIV lui est bien parvenue. Il vous remercie de ce geste témoignant de votre confiance et de votre attachement à sa personne et à son ministère de Successeur de Pierre. En retour, le Saint-Père prie aux intentions de l’équipe qui travaille auprès des locataires en difficulté. Heureux que les initiatives se multiplient dans le domaine social, il vous invite à persévérer dans cette belle œuvre, à toutes leurs intentions. », peut-on lire dans la lettre transmise à Trium Médias par l’organisme.

Sonia Côté s’est dite touchée par cette correspondance, soulignant que le Pape Léon XIV aurait « bien d’autre chat à fouetter » que de répondre à Loge m’entraide. « Son attention pontificale envers les locataires appauvris de Saguenay, les militants et bénévoles de Loge m’entraide, donnera courage à qui veut l’entendre ! », a-t-elle indiqué.

L'organisme œuvre depuis plusieurs années à la construction, à Saguenay, de la Coopérative d’habitation La Solidarité. À court terme, Loge m’entraide espère obtenir un soutien financier du gouvernement fédéral afin de lancer les travaux dès cet été. Dans ce contexte, la lettre du Vatican est perçue comme un signe d’encouragement pour Sonia Côté, qui avoue que recevoir cette lettre fut très émouvant.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Loge m’entraide attire l’attention du Vatican. Le défunt pape François avait lui aussi démontré son appui à l’initiative de l'organisme. Il avait versé trois dons de 3 000 $ en 2017 pour soutenir les débuts du projet de coopérative d’habitation. De plus, Sonia Côté avait eu l’occasion de le rencontrer lors d’une audience privée le 29 juillet 2022, à l’Archevêché de Québec.