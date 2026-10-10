Les Marquis s’inclinent devant les Éperviers

Les Marquis de Jonquière ont essuyé une défaite de 3 à 1 contre les Éperviers de Sorel-Tracy, hier, au Palais des sports de Saguenay. Malgré une poussée offensive en troisième période, les Jonquiérois n’ont pas réussi à combler le retard, se heurtant notamment à la solide prestation du gardien adverse, Philippe Desrosiers.

La rencontre a débuté sur un rythme plutôt serré, marqué par plusieurs pénalités de part et d’autre. Ce sont toutefois les visiteurs qui ont profité d’une situation d’infériorité numérique pour ouvrir la marque. À 4 min 36 s de la première période, Jérémy Martin a inscrit son premier but de la saison, donnant les devants aux Éperviers alors que son coéquipier Charles Tremblay purgeait une pénalité pour coup de bâton.

Les Marquis ont tenté de répliquer avant la fin de l’engagement, mais la défensive soreloise a résisté à leurs attaques. La tension est ensuite montée d’un cran, si bien que Simon-Claude Blackburn a été chassé pour une inconduite de 10 minutes.

Sorel-Tracy a poursuivi sur sa lancée en deuxième période. Dès la troisième minute, Léo St-Michel a doublé l’avance des siens en complétant une séquence préparée par Émile Villiard et Charles Tremblay. Malgré quelques occasions en avantage numérique, les Marquis n’ont pas réussi à déjouer la défensive des visiteurs et le gardien Alex Bureau s’est retrouvé avec un retard de deux buts à combler.

Jonquière a toutefois refusé de baisser les bras. Dès les premières secondes du troisième engagement, les locaux ont réduit l’écart à un seul but. À 50 secondes, Simon-Claude Blackburn a fait dévier un tir de Dave Labrecque, à la suite d’une passe de Christian Ouellet, pour porter la marque à 2-1.

Ce but a redonné espoir aux Marquis, qui ont accentué la pression dans l’espoir de créer l’égalité. Les occasions se sont multipliées, mais Philippe Desrosiers a tenu bon devant son filet, multipliant les arrêts pour préserver l’avance des Éperviers.

Avec le temps qui s’écoulait, les Marquis ont tenté le tout pour le tout en retirant leur gardien au profit d’un sixième patineur. La stratégie n’a cependant pas porté ses fruits. Dany Potvin a plutôt profité du filet désert pour inscrire le troisième but des visiteurs, sur une passe de Joël Caron, scellant ainsi la victoire de Sorel-Tracy par la marque de 3 à 1.

Malgré une fin de match plus convaincante, les Marquis devront donc rebondir après cette défaite, eux qui ont vu leurs efforts de troisième période freinés par l’efficacité du gardien sorelois et la résistance défensive des visiteurs.