Sports

 Temps de lecture : 1 min 22 s

La Petite randonnée du Gros Dickey poursuit sa mission

Près de 60 000 $ pour la lutte contre le cancer

Le 04 octobre 2026 - Modifié à 09 h 07 min
Par Emmanuelle LeBlond - Journaliste de l'initiative de journalisme local (IJL)

La 14e édition de la Petite randonnée du Gros Dickey s’est déroulée le 3 octobre dernier à Arvida. Grâce à la mobilisation des marcheurs et à la générosité des donateurs, près de 60 000 $ seront remis pour soutenir la lutte contre le cancer.

Samedi matin, plus de 300 marcheurs se sont donné rendez-vous à la ligne de départ pour participer à l’événement dans les rues d’Arvida. Leur défi : parcourir un total de 42 kilomètres en effectuant des boucles de six kilomètres. Chacun était libre de compléter la distance de son choix.

Par leur participation, les marcheurs contribuent à amasser des fonds destinés à des organismes locaux engagés dans la lutte contre le cancer.

L’instigateur de l’événement et animateur de radio, Mark Dickey, a lui aussi relevé le défi avec tout l’enthousiasme qu’on lui connaît. 

« Les gens ont embarqué, se réjouit-il. On doit le succès de cette année aux participants. »

Au moment de l’entrevue, 57 000 $ avaient déjà été amassés, sans compter les revenus du tirage moitié-moitié. Il est d'ailleurs toujours possible de contribuer afin de soutenir la cause. 

« On est confiants de pouvoir atteindre les 60 000 $. C’était l’objectif. Je suis très satisfait. »

L’instigateur a toutefois observé un recul de la participation des entreprises.

« C’est compréhensible. L’économie est difficile pour tout le monde », souligne-t-il.

Si l’événement est de retour l’an prochain, Mark Dickey aimerait revoir la formule de la randonnée.

« On songe à faire un 21 kilomètres du point A au point B. Après dix ans de boucles, c’est assez. Le 42 kilomètres est trop exigeant. Ce n’est pas tout le monde qui marche à la même vitesse et on n’a pas le choix de garder le groupe ensemble. »

Depuis sa création, la Petite randonnée du Gros Dickey a permis d’amasser 760 000 $ pour soutenir la lutte contre le cancer.

La cause demeure d’ailleurs très personnelle pour Mark Dickey.

« Mon père est décédé du cancer. Ça a été la bougie d’allumage pour la marche. »

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Sports

Une soirée pleine de surprises pour l’équipe Fortin-Lafrance
Publié le 02 octobre 2026

Une soirée pleine de surprises pour l’équipe Fortin-Lafrance

Cela fait plusieurs mois déjà que le monde du curling junior sait que l’équipe Fortin-Lafrance participera aux championnats du monde. Mais hier soir était une soirée toute particulière pour le club de curling de Kénogami. Jolianne Fortin, Mégane Fortin, Emy Lafrance et Megan Lafrance découvraient en même temps que tous, la bannière de ...

LIRE LA SUITE

Sports

Les Sags s'imposent 5 à 3 à Baie-Comeau
Publié le 26 septembre 2026

Les Sags s'imposent 5 à 3 à Baie-Comeau

Deux buts du capitaine Christophe Berthelot ont mené les Saguenéens de Chicoutimi à leur première victoire de la saison, hier soir, prenant la mesure du Drakkar à Baie-Comeau 5 à 3. Andrew Mohesky ouvre la marque à la septième minute avec son premier dans le circuit québécois. Après le but égalisateur chez le Drakkar, Kasen Walsh redonne ...

LIRE LA SUITE

Sports

Quel genre de saison connaitront les Sag’s ?
Publié le 25 septembre 2026

Quel genre de saison connaitront les Sag’s ?

Après deux premiers matchs perdants pour les Saguenéens de Chicoutimi, la saison s’annonce plus difficile que la précédente. Les gagnants du trophée Gilles-Courteau ont procédé à plusieurs changements de joueurs qui poussent l’équipe à se redécouvrir. Le premier match de la saison n’a pas été facile pour les Saguenéens qui se ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES