Panne majeure à Chicoutimi: de nombreux effectifs policiers mis à contribution

L’arrondissement de Chicoutimi est aux prises actuellement ce mardi en début de journée avec une panne qui affecte notamment de nombreuses intersections achalandées sur son territoire, donc par incidence les feux de circulation qui sont inopérants.

La porte-parole du Service de police de Saguenay (SPS), Caroline Darveau, mentionne que de nombreux policiers sont dédiés à cette problématique ce mardi, alors qu’une surveillance de la circulation est en place à plusieurs endroits, et que plusieurs panneaux d’arrêts ont été déployés.

Dans la dernière nuit

D’autre part, au chapitre des faits divers, les policiers ont procédé à l’arrestation de deux hommes dans la récente nuit. Le premier, un homme dans la quarantaine de Chicoutimi, a été arrêté en lien avec des menaces et un bris de condition.

Le second, âgé dans la vingtaine et originaire de Ferland-et-Boilleau, a été arrêté sur l’autoroute 70 alors qu’il était recherché pour un vol commis il y a plusieurs années, et qu’il faisait depuis l’objet d’un mandat d’arrestation. Les deux individus appréhendés comparaissent ce mardi au palais de Justice de Chicoutimi.