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Victoire du Parti québécois

« Vive le Québec, vive Dubuc! », s’exclame Émile Simard

Le 05 octobre 2026 - Modifié à 11 h 30 min le 06 octobre 2026
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

En cette soirée électorale tant attendue, la circonscription de Dubuc a été remportée haut la main par le candidat péquiste Émile Simard. Avec une avance de 2 680 voix, le Parti québécois remporte la circonscription avec 38,6 % des suffrages.

L’élection d’Émile Simard a été confirmée dès 20 h 40, ce lundi 5 octobre. Celui-ci a ensuite pu célébrer sa victoire en compagnie de son équipe, des militants et de nombreux partisans du parti.

Derrière le nouveau représentant de la circonscription de Dubuc, on retrouve Catherine Morissette, du Parti conservateur du Québec, en deuxième position, suivie de Marc Grandbois, de l’Équipe Christine Fréchette – Coalition avenir Québec, en troisième position.

Émile Simard se dit prêt à défendre les enjeux qui tiennent à cœur à la population.

« Cette circonscription, je l’aime et je compte la représenter dignement et fièrement, à la hauteur de ce que mes prédécesseurs ont fait également. Lors des élections de 2022, je vous avais dit : “Dubuc, on va se revoir”, eh bien, ce soir, nous y sommes. [...] Vive le Québec, vive Dubuc! »

Il souhaite être accessible et disponible sur le terrain et entrer en fonction dès que possible.

« Au cours du mandat, je compte faire avancer les dossiers prioritaires dont vous m’avez parlé pendant la campagne. On peut penser à la défense de notre industrie forestière, à la défense de nos industries, à la diminution de la bureaucratie pour aider les PME à se développer, à l’accès à la propriété chez les jeunes... », énumère-t-il.

Professeur d’histoire auprès d’élèves du secondaire de formation, Émile Simard, né en 2002, devient le plus jeune député élu à l’Assemblée nationale.

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